Il Teatro dei Piccoli: a Napoli spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Ph Teatro dei Piccoli - Luisa Pinto

Ben ben 40 titoli nelle giornate festive, fino ad aprile 2024, con gli spettacoli del Teatro dei Piccoli a Napoli con tante rappresentazioni e divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Il programma dei prossimi mesi

Al via la nuova stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. La nona stagione inizia con un doppio appuntamento di musica dal vivo e teatro/circo sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 e poi ci saranno ben 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole di ogni ordine e grado in giorni feriali, proseguendo fino ad aprile 2024.

Gli spettacoli si terranno nel teatro della Mostra d’Oltremare e sono tutti interessanti proposte culturali per bambini, ragazzi e adolescenti realizzate da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini, Progetto Sonora che, d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare. Eventi che assicureranno al pubblico circa 150 giornate di spettacolo, tra proposte di compagnie teatrali professioniste provenienti da tutta Italia e allestimenti realizzati dalle tre compagnie organizzatrici.

Si inizia sabato 11 novembre 2023 (ore 11) con un concerto speciale MUSICHE DEL MONDO, progettato appositamente per i piccoli amanti della musica (3+) e le loro e poi, domenica 12 novembre sempre ore 11 arriva sul palco OH! GLI STRAORDINARI RACCONTI DEL GRANDE LIBRO BIANCO (3+). La compagnia fiorentina Catalyst mette in scena l’omonimo testo per la prima infanzia di Hervé Tullet ricorrendo al teatro fisico, alle tecniche circensi, alla clownerie per raccontare un libro che fa i suoni.

Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Usodimare, in auto è consigliato l’ingresso da Via Terracina 197, Quick Parking di Mostra d’Oltremare (parcheggio convenzionato con il teatro). Biglietto unico 9 euro (8 per le scolastiche) con possibilità di CARD a 5 o a 10 ingressi a prezzo agevolato.

Programma da Novembre 2023 a Gennaio 2024

11 Novembre – Concerti per l’Infanzia_MUSICHE DEL MONDO – 11:00–12:00

12 Novembre – OH! Gli straordinari racconti del grande libro bianco – 11:00–12:00

19 Novembre – PINOCCHIO TESTADURA per la Giornata Mondiale dell’Infanzia – 11:00–12:30

25 Novembre – La storia di Hansel e Gretel – 11:00–12:00

26 Novembre – Concerti per l’Infanzia I COLORI DELLA MUSICA – 11:00–12:00

2 Dicembre – RAPERONZOLO. IL CANTO DEL CRESCERE -11:00–12:30

3 Dicembre – C’era una sVolta – 11:00–12:30

16 Dicembre – GRAN CONCERTO DI NATALE – 11:00–12:00

17 Dicembre – I tre pini di Natale – 11:00–12:00

29 Dicembre – LA FRECCIA AZZURRA lo spettacolo di Natale – 17:00–18:30

30 Dicembre – LA FRECCIA AZZURRA lo spettacolo di Natale – 17:00–18:30

6 Gennaio – PETER PAN OVVERO L’ISOLA DEI BAMBINI SPERDUTI lo spettacolo della Befana – 11:00–12:30

7 Gennaio – PETER PAN OVVERO L’ISOLA DEI BAMBINI SPERDUTI lo spettacolo della Befana – 11:00–12:30

13 Gennaio – WALT DISNEY CONCERTO – 11:00–12:00

14 Gennaio – L’elefante smemorato e la papera ficcanaso – 11:00–12:00

20 Gennaio – Diario di un brutto anatroccolo – 11:00–12:00

21 Gennaio – Concerti per l’Infanzia “L’Inverno” – 11:00–12:00

27 Gennaio – RODARI SMART dedicato a Gianni Rodari – 11:00–12:30

28 Gennaio – LA SINFONIA DEI GIOCATTOLI – 11:00–12:30

3 Febbraio – BALLOON ADVENTURES Premio In-Box Verde 2023 – 11:00–12:30

Maggiori informazioni – Sito Ufficiale del Teatro dei Piccoli

