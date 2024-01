A Palazzo Reale di Napoli la mostra “Omaggio a Domenico Morelli”

© Napoli da Vivere

Nel bicentenario della nascita di Morelli una mostra-omaggio ad uno dei più celebri artisti napoletani che fu un vero riferimento negli orientamenti artistico-culturali italiani e che lavorò a Palazzo Reale nel 1864 per la ridefinizione dell’intero impianto decorativo del Palazzo

Fino al 13 febbraio 2024 a Palazzo Reale di Napoli una bella mostra dedicata al grande pittore Domenico Morelli (Napoli, 1823-1901) all’interno della Cappella Reale. dal titolo “Omaggio a Domenico Morelli – incroci contemporanei a duecento anni dalla nascita”.

Un evento a cura di Fausto Minervini in collaborazione con Selene Salvi che vuole restituire il giusto tributo alla figura, all’arte e al genio, di uno dei uno dei più celebri artisti napoletani, nel bicentenario della nascita di Morelli (Napoli, 1823-1901), un artista che fu un vero riferimento negli orientamenti artistico-culturali italiani.

Le opere di nove pittori figurativi contemporanei per un parallelo tra Antico e Moderno

In mostra le opere di nove pittori figurativi contemporanei, che sono stati invitati a un confronto con la sua produzione, esponendo i propri dipinti al cospetto della Vergine assunta al cielo tra cori di angeli di Morelli, opera incastonata nel soffitto della Cappella Reale, creando così un parallelo dialogico tra Antico e Moderno.L’allestimento è stato curato dall’architetto Stefano Gei che ne ha delimitato lo spazio racchiudendolo in una superfice che ha le stesse dimensioni dell’Assunta di Morelli, interpretando sapientemente la visione dei curatori. Un’esposizione allestita proprio dove Morelli collaborò alla ridefinizione dell’intero impianto decorativo di Palazzo Reale dal 1864 per volontà di Annibale Sacco (direttore della Real Casa).

Gli autori e le opere in esposizione

Questi gli autori e le opere in esposizione, tutte appositamente realizzate nel 2023

Fulvio De Marinis (Napoli, 1971), La scelta di Antonio (dittico) – olio su tela

Ludovico della Rocca (Napoli, 1954), Teofania – olio su tela

Tonia Erbino (New York, 1974), Risorto – olio su tela

Angelo Giordano (Napoli, 1989), Gli Psicopompi e le loro anime – olio su tela

Loris Lombardo (Napoli, 1978), Vicine distanze – olio su tavola

Tommaso Ottieri (Napoli, 1971), Assunta – olio su tavola

Carlo Alberto Palumbo (Napoli, 1976), Abhayamudrā – olio su tela

Emilia Maria Chiara Petri (Bologna, 1983), Le incognite (trittico) – olio su MDF

Selene Salvi (Napoli, 1976), La Vergine scomposta – olio su tela

Maggiori Informazioni – Palazzo Reale di Napoli – Orario: 9.00-20.00 (ultimo ingresso h. 19.00 – chiusura mercoledì) – Biglietti per Palazzo Reale: (la mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso) intero 10 euro – ridotto (18-25) 2 euro – gratuito fino a 18 anni e possessori Artecard. – Maggiori info su prezzi

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.