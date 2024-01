‘Na Santarella di Eduardo Scarpetta al Teatro Augusteo di Napoli

Ph Anna Abet

Al teatro Augusteo di Napoli dal 2 all’11 febbraio 2024 ci sarà sulle scene Massimo De Matteo con “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta, per l’adattamento e la regia di Claudio Di Palma. Un bel debutto nazionale per la celebre commedia di Eduardo Scarpetta ‘Na santarella che vede come protagonista donna, la brava Angela De Matteo, che è “angelo e diavula”, timida e timorata di Dio, ma anche intimamente estrosa e ribelle.

Dopo il successo de Il medico dei pazzi, l’affiatata coppia composta da Claudio Di Palma e Massimo De Matteo si misurano ancora con le divertenti commedie di Scarpetta proponendoci “‘Na santarella” portando così sulle scene le divertenti vicende di quella che è una donna timida e timorata di Dio, ma anche intimamente estrosa, ribelle e volitiva.

Una divertente commedia di Scarpetta ottimamente riproposta sulle scene da scene Massimo De Matteo per l’adattamento e la regia di Claudio Di Palma. Una commedia del 1889 che portò a Scarpetta un grandissimo successo di pubblico tanto che con i proventi fece costruire una villa al Vomero che chiamò La santarella, nell’attuale via Luisa Sanfelice, strada che i vomeresi chiamano ancora la Santarella.

Fino a domenica 11 febbraio sul palco dell’Augusteo anche Giovanni Allocca, Chiara Baffi, Marika De Chiara, Angela De Matteo, Carlo Di Maro, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Peppe Miale, Sabrina Nastri, Federico Siano. Biglietti Platea € 35,00 – Galleria € 25,00 – Maggiori informazioni Teatro Augusteo 081414243

