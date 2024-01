A Corte dai Borbone: spettacolo itinerante in costume d’epoca a Villa Campolieto, nel Miglio d’Oro

Ritorna lo spettacolo itinerante nelle sale affrescate del piano nobile di Villa Campolieto, una delle più belle ville del Miglio d’Oro con più di 10 artisti tra attori, musicisti e figuranti. Nella palazzina vanvitelliana, accompagnati da attori in costume d’epoca, incontreremo i vari personaggi che fanno parte della storia del periodo Borbonico e che sono passati realmente per la splendida villa vesuviana

Sabato 3 febbraio 2024, alle 17.30 e alle 19.30, la compagnia “Karma Arte Cultura Teatro” ci presenterà lo spettacolo itinerante in costume d’epoca dal titolo “A corte dai Borbone” che si terrà in una vera e propria perla del patrimonio artistico settecentesco: Villa Campolieto ad Ercolano. Una tra le più belle ville vesuviane che costruita per volontà del Principe Luzio De Sangro, e edificata anche da Luigi Vanvitelli e, alla sua morte, dal figlio Carlo.

Uno spettacolo itinerante, in costume d’epoca, nelle straordinarie sale di villa Campolieto

A corte dai Borbone non è solo un titolo accattivante, ma un vero e proprio viaggio nel tempo proposto da Karma Arte Cultura Teatro: uno spettacolo itinerante nelle meravigliose sale affrescate del piano nobile della villa vanvitelliana. Ad accogliere i partecipanti saranno due damigelle che faranno da scorta a una seducente Dama di Corte che, per volere del Re, farà conoscere le bellezze artistiche delle sale della Villa, incontrando anche i personaggi che fanno parte della storia del periodo.

Così un “fanfarone” Re Ferdinando, una Regina Maria Carolina col pugno di ferro, un Vanvitelli estroso come tutti gli artisti, il suo impertinente collaboratore, una serva estremamente insolente, e un Malogno in versione “inciuciatore” del popolo, catapulteranno i partecipanti nel 18° secolo. Un evento straordinario tra divertimento, cultura, storia, tradizione e napoletanità e, il tutto, con uno sfondo musicale settecentesco suonato dai musicisti del re.

Uno spettacolo di successo, messo in scena fin dal 2015 e ora proposto in una veste nuova

A Corte dai Borbone è uno spettacolo della compagnia Karma Arte Cultura Teatro che vede la regia di Antonio Ruocco e che è stato messo in scena, per la prima volta, nel 2015. Viene ora riproposto in una veste nuova e con un cast parzialmente rimodellato. I partecipanti saranno accompagnati da una dama che spiegherà la storia della villa e, lungo il percorso, incontreranno i personaggi che ne hanno fatto la storia: da Ferdinando a Vanvitelli, da Luzio di Sangro a Maria Carolina.

Il pretesto sarà un ricevimento organizzato dal re nella villa del proprietario Luzio Di Sangro, ma …..non tutto andrà secondo i suoi piani. Durante lo spettacolo A Corte dai Borbone gli attori interagiranno con gli spettatori e li coinvolgeranno completamente: e quando si arriverà nel salone delle feste tutta la corte ballerà insieme agli spettatori.

Tanti attori nel cast di “A Corte Dai Borbone”

L’organizzazione generale è di Antonio Raia che assieme al regista Antonio Ruocco hanno voluto far rivivere i fasti dei Borbone a Villa Campolieto, una perla tra le ville del Miglio d’Oro. Uno spettacolo che riesce a presentarci Ferdinando e Carolina con tutta la corte e che crea emozioni negli spettatori facendoli partecipare alla grande storia delle nostre terre ma che, nel contempo, li farà anche divertire.

Lo straordinario cast di “A Corte Dai Borbone” è composto da tanti bravi attori: Ciro Pellegrino nei panni di Malogno, Ciro Scherma che sarà re Ferdinando, Alessia Lamoglia nei panni della regina Carolina, Paola D’Uva che sarà la bella Eleonora che vi guiderà nella villa, Sergio Savastano sarà Vanvitelli, Paolo Blasio sarà il suo impertinente aiutante, Valeria Ariota nei panni di una serva dai modi rozzi e Ottavio Buonomo che sarà il padrone di casa Scipione Di Sangro. Le musiche sono di Tina Pugliese e Giuliano Colace e poi ci sono i figuranti accompagnatori: Mario Coppeta, Lia Capasso, Angela Marchese. Uno spettacolo da non perdere con più di 10 elementi tra attori, figuranti e musicisti.

Come partecipare all’evento-spettacolo “A Corte Dai Borbone”

Sabato 3 febbraio 2024

Villa Campolieto ad Ercolano

Ci sarà un doppio spettacolo, alle 17.30 e alle 19.30,

Euro 18,00 (compreso di biglietto d'ingresso alla villa e parcheggio interno) – da 6 a 10 anni ridotto Euro 10,00 – da 1-5 anni ingresso gratuito

Per i partecipanti all'evento è compreso il Parcheggio interno alla villa .

342 732 9719 – Pagina Facebook Karma – Arte Cultura Teatro.

Per scoprire le straordinarie ville vesuviane del Miglio d’oro

