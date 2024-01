Al Teatro Bellini di Napoli va in scena “Agosto a Osage County” con la regia di Filippo Dini

ph Luigi De Palma

Dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024 al Teatro Bellini di Napoli arriva “Agosto a Osage County” di Tracy Letts, per la traduzione di Monica Capuani e la regia di Filippo Dini. Una particolare commedia di Tracy Letts, grande attore e drammaturgo americano, che è considerata una delle storie più sarcastiche e impietose sulle disfunzionalità della famiglia.

La storia ci porta nella contea di Osage, in Oklahoma, dove la famiglia Weston si riunisce per il funerale del patriarca Beverly, poeta e alcolizzato, durante un’estate afosa delle Grandi Pianure dell’Oklahoma. Per le donne di casa questo evento tragico sarà l’occasione per ritrovarsi dando vita ad un’emozionante e divertente resa dei conti.

August: Osage County è per Tracy Letts il tentativo di esplorare e condividere la storia di famiglie americane, che hanno origine perlopiù da agricoltori irlandesi, tedeschi o olandesi e del conflitto multigenerazionale che hanno lasciato.

Sul palco del Teatro Bellini per “Agosto a Osage County” ci saranno Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia, Filippo Dini, Fabrizio Contri, Orietta Notari, Andrea Di Casa, Fulvio Pepe, Stefania Medri, Valeria Angelozzi, Caterina Tieghi, Valentina Spaletta Tavella.

