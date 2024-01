Base per Altezza: 5 concerti per un viaggio nella musica all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli

© Serena Spennato

5 concerti e poi quattro laboratori per le scuole del territorio, tra cui ascolti guidati, un Focus Chet Baker e prove aperte. Arriva, all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, l’evento “Base per Altezza”

Dal 19 gennaio al 27 febbraio 2024 si terrà a Napoli, all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, la rassegna “Base per Altezza” che presenta cinque concerti per esplorare generi musicali disomogenei eppure collegati tramite linguaggi e forme espressive non coincidenti, alla scoperta dell’alfabeto musicale di base su cui si fonda l’altezza dell’arte.

Una rassegna particolare realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica” e organizzata dalla digital radio AudioLive FM – musica e cultura. L’ingresso ad ogni concerto costa 10 euro.

“Base per Altezza” – i cinque concerti previsti

venerdì 19 gennaio 2024 – “Brew 4et: a jazz event” – con Giuseppe Giroffi (sassofoni) Gianluca Manfredonia (vibrafono), Luca Varavallo (contrabbasso), Alex Perrone (batteria) in una serata dal titolo “Brew 4et: a jazz event”. Il concerto propone timbriche e strumenti differenti. Dieci brani inediti in cui tradizione e contemporaneità si mescoleranno vivacemente grazie alla notevole esperienza nazionale e internazionale della formazione.

Mercoledì 24 gennaio 2024 – "Johann Sebastian Bach: Variazioni Goldberg" – con il pianista Andrea Bacchetti, artista di fama internazionale, che eseguirà per "Base per Altezza" le Variazioni Goldberg di Bach (BWV 988), opera considerata il vertice delle sperimentazioni del compositore nella musica per strumenti a tastiera.

Giovedì 1 febbraio 2024 – "Belladdio" – con sul palco Alessandra Borgia (recitante), Cristina Vetrone (voce e organetto), Eduarda Iscaro (voce e fisarmonica) e testo di Anita Pesce che concilierà musica e divulgazione diretta non sacrificando qualità e originalità di contenuti. Una cantante folk al termine della sua carriera ripercorrerà la sua storia accompagnata dalla musica che l'ha portata al successo. Una narrazione in cui le voci femminili si intrecceranno con la musica popolare che ritroverà i suoi contesti d'origine, raccontando una generazione che aveva scelto di credere ai sogni.

Mercoledì 7 febbraio 2024 – "Johann Sebastian Bach: Suites per violoncello" – con la violoncellista Erica Piccotti che eseguirà tre delle sei suites di Bach per violoncello solo (BWV 1007, BWV 1009, BWV 1011), tra le più note e virtuosistiche opere scritte per violoncello.

– con la violoncellista Erica Piccotti che eseguirà tre delle sei suites di Bach per violoncello solo (BWV 1007, BWV 1009, BWV 1011), tra le più note e virtuosistiche opere scritte per violoncello. Martedì 27 febbraio 2024 – “Father and Son (inseguendo Chet Baker)” – con sul palco Antonello Cossia (recitante), Francesco Scelzo (chitarra) e Enrico Valanzuolo (tromba) e scritto da Stefano Valanzuolo. Come in un flashback si proverà a far rivivere il più romantico degli eroi della tromba inseguendo il rapporto di un padre geniale con il proprio figlio, fatto di incomprensione, paura, amore per la vita, musica.

“Base per Altezza” prevede inoltre quattro laboratori per le scuole del territorio, tra cui ascolti guidati, un Focus Chet Baker e prove aperte. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 20,30; i biglietti hanno un costo di € 10,00 e sono acquistabili sul sito ufficiale di basexaltezza con possibilità di agevolazioni.

