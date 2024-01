4 spettacoli di Raffaele Viviani a gennaio al Teatro Trianon di Napoli

Dedicata a Raffaele Viviani la programmazione del mese di gennaio del Teatro Trianon di Napoli con 4 straordinari spettacoli del commediografo stabiese quali i due atti unici “O cafè ‘e notte e ghiuorno” e “‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella” e poi “Io, Raffaele Viviani” “Sottovoce” e “La musica dei ciechi”

Da venerdì 5 gennaio a domenica 28 gennaio 2024 al Teatro Trianon di Napoli si terranno 4 straordinari spettacoli di Raffaele Viviani che arrivano dopo il grande successo di critica e di pubblico che ha riscosso fino a Capodanno il ritorno della Cantata dei Pastori con Peppe Barra.

E per il primo mese del nuovo anno il Teatro di Forcella diretto dalla Laurito propone quattro spettacoli scritti o ispirati dal commediografo stabiese.

Parliamo dei due unici “‘O cafè ‘e notte e ghiuorno” (Caffè di notte e giorno) e “‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella” (Scalo marittimo), per il progetto Viviani per strada ideato e diretto da Nello Mascia cui seguiranno “Io, Raffaele Viviani”, diretto da Antonio Ferrante , “Sottovoce”, per la regia di Ernesto Lama e infine “La musica dei ciechi”, per la regia di Gigi Di Luca.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili anche online: 🎟 Acquista i biglietti su VivaTicket

Gli spettacoli di Raffaele Viviani al Trianon di Napoli

Da venerdì 5 gennaio a domenica 14 gennaio 2024 – dittico di atti unici “‘O cafè ‘e notte e ghiuorno” (Caffè di notte e giorno) e “‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella” (Scalo marittimo), per il progetto Viviani per strada ideato e diretto da Nello Mascia

– dittico di atti unici “‘O cafè ‘e notte e ghiuorno” (Caffè di notte e giorno) e “‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella” (Scalo marittimo), per il progetto Viviani per strada ideato e diretto da Nello Mascia Da giovedì 18 a domenica 21 gennaio – “Io, Raffaele Viviani” diretto da Antonio Ferrante

– “Io, Raffaele Viviani” diretto da Antonio Ferrante Giovedì 25 gennaio – “Sottovoce”, per la regia di Ernesto Lama

– “Sottovoce”, per la regia di Ernesto Lama Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio 2024 – “La musica dei ciechi”, progetto e regia di Gigi Di Luca

Gli spettacoli vanno in scena alle 21 nei giorni feriali e alle 18 nei festivi.

Maggiori informazioni Teatro Trianon Napoli

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito VivaTicket

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a VivaTicket per i biglietti