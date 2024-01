Massimiliano Gallo al Teatro Acacia di Napoli con “Amanti”

Ph Anna Camerlingo

Ritorna a Napoli la bella commedia con Massimiliano Gallo sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste

Da venerdì 26 gennaio a domenica 4 febbraio 2024 Massimiliano Gallo porterà la sulle scene del Teatro Acacia al Vomero “Amanti” con Fabrizia Sacchi e Orsetta de Rossi.

Amanti è una bella commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che lo scorso anno ha avuto un grande successo, una storia divertente e brillante che ci permette di vedere dal vivo, sul palco del teatro Acacia il bravo Massimiliano Gallo dopo i grandi successi in Tv con le belle storie di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, i Bastardi di Pizzofalcone e Napoli milionaria per la regia di Luca Miniero.

La storia di “Amanti” ci narra le vicende di Claudia e Giulio che si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore. Lei sta andando via e lui deve salire, ma Claudia si accorge di avere dimenticato un fazzoletto e risale con Giulio. Scoprono così di frequentare la stessa analista, la dottoressa Cioffi che è una psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia. Entrambi ci vanno ogni settimana di mercoledì alle 15 lei, alle 16 lui.

Le vicende di Claudia e Giulio in “Amanti”

Poi li ritroviamo dopo due mesi in una stanza d’albergo, oramai amanti che si vedono regolarmente. Sono entrambi sposati, Giulio con moglie e tre figli, Claudia con un marito più giovane di lei con il quale sta cercando di avere un bambino.

La storia segue la relazione di Giulio e Claudia tra incontri in albergo e dialoghi con la dottoressa Cioffi, la quale ignora che i suoi due pazienti hanno una relazione. Tra equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne e guai evitati all’ultimo momento, la simpatica commedia prosegue fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri.

Una bella commedia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste.

