I Bastardi di Pizzofalcone al via la 4° serie: ricomincia la serie tv girata a Napoli

Ritornano ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘ con la quarta stagione della bella serie Rai girata a Napoli con Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono. Gli attori, il cast, dove è stata girata e la trama

Lunedì 23 ottobre 2023 ritorna in prima serata TV su Rai Uno la quarta serie dei ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ la bella fiction girata a Napoli e basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni. La quarta serie ci proporrà quattro intriganti episodi in cui gli agenti del Commissariato di Pizzofalcone dovranno affrontare quattro omicidi, uno per ognuna delle puntate previste.

Nel cast sempre Alessandro Gassmann che interpreta l’ispettore Lojacono e poi Carolina Crescentini (Laura Piras), Massimiliano Gallo (Luigi Palma), Tosca d’Aquino (Ottavia Calabrese), Antonio Folletto, Gianfelice Imparato, Gennaro Silvestro, Simona Tabasco e tanti altri bravi attori.

La IV stagione dei “Bastardi di Pizzofalcone”

Gli appassionati alla bella serie girata a Napoli ricorderanno il finale della terza stagione che ci proponeva l’Ispettore Lojacono legato e insanguinato in un grande capannone che sembrava abbandonato. All’inizio della quarta stagione tutti lo crederanno morto mentre Lojacono verrà torturato, drogato e nascosto ma l’ispettore, anche se dolorante e in preda al delirio, cercherà di rimettersi in piedi anche rasentando la legge.

Lojacono è stato catturato da Rocco Squillace il suo antico nemico che minaccia anche di ammazzare la figlia Marinella se l’ispettore cercherà lei o i suoi colleghi di Pizzofalcone: una vicenda legata al passato siciliano del poliziotto. Ma la “squadra” dei Bastardi, indagando segretamente sul suo passato, riusciranno a scoprire il nemico.

Naturalmente anche il resto della squadra vivrà le proprie storie: Palma e Ottavia dovranno affrontatre tutti i problemi legati alla loro storia d’amore, Pisanelli e Aragona che sono costretti a una difficile convivenza e cercheranno i propri spazi e i propri amori; Romano, ossessionato dalla perdita della figlia, dopo la rabbia riuscirà a ritrovare se stesso e poi le varie storie degli altri personaggi.

Dove è stato girata la IV serie dei Bastardi di Pizzofalcone

Anche la 4 serie è stata girata a Napoli a partire dallo scorso dicembre con la troupe che si è mossa tra Montesanto, la stazione della Funicolare sul Corso Vittorio Emanuele, lasciando sempre la sede del Commissariato di Pizzofalcone nel Palazzo Carafa di Santa Severina sempre sulla collina ma che nella realtà ospita la Sezione Militare dell’Archivio di Stato di Napoli. Gli uffici della PM sono invece al Centro Direzionale mentre Largo Sellaria, vicino all’Archivio di Stato è sempre l’abitazione di Lojacono.

L’episodio numero 1 della 4° stagione: Musica

L’ispettore Lojacono non si trova più, non da più sue notizie ed è svanito nel nulla mentre andava a festeggiare il matrimonio di Alex e Rosaria. Al Commissariato di Pizzofalcone la sua squadra è sconvolta dai dubbi, e l’ispettore, drogato, picchiato e prigioniero, capisce chi è il suo nemico e riceve una terribile sentenza che lo tiene sotto scacco e mette in pericolo la vita delle persone che ama come la figlia e gli amici poliziotti. Mentre negli uffici del Commissariato si continua a indagare, anche di nascosto sulla scomparsa del collega, la squadra deve risolvere anche il caso dell’omicidio della direttrice di una scuola di musica del quartiere.

