“Fabrizio De Andrè Concerto Sinfonico” al Teatro Bellini di Napoli

Un grande concerto in ricordo della bella musica di Fabrizio De Andrè si terrà lunedì 5 febbraio 2024, alle 21.00, al Teatro Bellini di Napoli. Sul palco ci sarà l’Orchestra Filarmonica di Benevento che ricorderà il grande cantautore e poeta genovese a 25 anni dalla scomparsa in uno straordinario evento dal titolo “Fabrizio De Andrè Concerto Sinfonico”,

L’Orchestra Filarmonica di Benevento celebra anche il suo decimo anno di vita e festeggia in grande e ricordando De Andrè con un bel concerto applaudito in tre sold out consecutivi a Benevento, al Teatro Romano in estate e, con due date, al Teatro comunale di Benevento a dicembre.

L’Orchestra Filarmonica di Benevento è diretta da Letizia Vennarini ed è composta da 35 elementi

“Fabrizio De Andrè Concerto Sinfonico”, è un progetto importante realizzato con la collaborazione dell’arrangiatore Alessandro Verrillo e del cantante Leonardo De Stasio, voce protagonista del concerto sinfonico. Poi sul palco l’Orchestra Filarmonica di Benevento, diretta da Letizia Vennarini, e composta da 35 elementi, che coinvolgerà il pubblico con ritmi e melodie incalzanti.

Un bellissimo concerto che presenta almeno un brano per ogni album della discografia di De Andrè e con in scaletta di circa venti brani, con una declinazione sinfonica che affascinerà lo spettatore che riconoscerà immediatamente i brani che hanno gli arrangiamenti che si ispirano alle sonorità dell’album realizzato dal sodalizio tra la band e De Andrè.

Un evento coinvolgente che affascinerà i partecipanti con canzoni che sono intervallate da audio di interviste di De Andrè e da brevi introduzioni che rivelano aneddoti e chicche rare.

Prezzi da 20 a 30 euro – Maggiori informazioni – Teatro Bellini Napoli

