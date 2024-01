I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli

Ph Facebook Teatro San Carlo - Foto Andrea Ranzi

Edizione speciale per “I Vespri siciliani” per la regia di Emma Dantei con cast dell’opera tutto italiano e due giornate per ricordare le vittime della criminalità, con le immagini dei loro volti allestite in sala

Dal 21 gennaio al 3 febbraio 2024 al Teatro di San Carlo a Napoli andrà in scena “I Vespri siciliani” di Giuseppe Verdi per la regia di Emma Dante, una coproduzione del Teatro San Carlo e del Teatro Massimo di Palermo. A dirigere l’Orchestra del San Carlo ci sarà sul podio Henrik Nanasi, mentre il direttore del Coro sarà Fabrizio Cassi. Il cast dell’opera sarà tutto italiano per I Vespri siciliani” diretti da Emma Dante con Piero Pretti (Arrigo), Alex Esposito (Giovanni da Procida), Maria Agresta (la Duchessa Elena), Mattia Olivieri (Guido di Monforte), Gabriele Sagona (Il Sire di Bethune) e poi Alessandro Spina, Carlotta Vichi, Antonio Garès, Lorenzo Mazzucchelli, Francesco Pittari e Raffaele Feo.

Al San Carlo saranno ricordate le vittime della criminalità in Campania

Al Teatro di San Carlo in occasione delle recite del 24 e del 31 gennaio de ‘I Vespri siciliani’ di Giuseppe Verdi verranno ricordate le vittime della criminalità in Campania. Due giorni speciali in cui, con le immagini dei loro volti, sarà allestita la sala: per ognuna delle due repliche, 400 posti saranno riservati per i familiari delle vittime e per le associazioni impegnate nella lotta alla criminalità.

Anche nell’allestimento dell’opera, nella scena dei Gonfaloni non saranno presenti immagini dei santi, ma i ritratti di coloro che in Sicilia hanno perso la vita nella lotta al crimine, anche con due napoletane.

