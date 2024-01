Sagre e Feste di Carnevale in Campania: cosa fare nel weekend dall’1 al 4 febbraio 2024

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste di Carnevale in Campania dall’1 al 4 febbraio 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra. In questo periodo daremo spazio anche alle tante belle feste di Carnevale che si tengono in Campania.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Festa della Candelora a Montevergine: sei giorni di eventi celebrare Mamma Schiavona

Dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024 ci saranno sei giorni di eventi per celebrare la grande festa della Candelora, la Madonna di Montevergine, Mamma Schiavona, la mamma di tutti, colei che non esclude, non emargina e non criminalizza. Festa della Candelora a Montevergine

La grande festa del Carnevale Castelveterese 2024 in Irpinia, a Castelvetere sul Calore

Grande festa di Carnevale da non perdere nei giorni 4, 10,11,13,17 Febbraio 2024 a Castelvetere sul Calore in Irpinia, con un ricco programma di eventi. Carnevale Castelveterese.

Cinque giornate di festa e tantissimi figuranti per il Carnevale di Villa Literno

Cinque giornate di festa per il Carnevale di Villa Literno, che si presenta per la 39° edizione con tanti appuntamenti e con centinaia e centinaia di figuranti: uno spettacolo diffuso che si terrà per diverse vie cittadine nei giorni 3-4-10-11-13 febbraio Carnevale di Villa Literno

Un mese di festa per il Carnevale di Palma Campania 2024 con le famose Quadriglie

Un ricco Carnevale 2024 a Palma Campania con un mese di eventi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2024. Una bella edizione 2024, appena annunciata, tutta all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione e con tante novità. Domenica 4 febbraio – Sfilata delle Quadriglie – dalle 16:00 alle 23:30 prima grande sfilata nel centro storico di Palma Campania – dalle ore 21:00 Festa in Maschera Da lunedì 5 a sabato 10 febbraio – Prove dei Canzonieri al Villaggio delle Quadriglie, in località Gorga.. Carnevale di Palma Campania

Il Carnevale di Serino con la tradizionale Mascarata Serinese

Anche domenica 4 febbraio a Rivottoli di Serino, in provincia di Avellino, si terrà l’evento della Mascarata Serinese, a cura dell’Associazione Rivus, che darà il via alle celebrazioni del Carnevale 2024. Mascarata Serinese

Ritorna il Carnevale di Saviano con le sfilate dei Carri Allegorici con 2000 figuranti

Ritorna la bella festa del Carnevale Savianese con tante giornate di festa dal 17 gennaio al 13 febbraio e le bellissime sfilate dei carri allegorici che si terranno nei giorni 4, 11 e 13 Febbraio Carnevale di Saviano

Il Gran Carnevale di Maiori e le sfilate dei Carri: il carnevale della Costiera Amalfitana

Dal 4 febbraio al 18 febbraio 2024 grande festa a Maiori, in Costiera Amalfitana, per la 50° edizione del Gran Carnevale Maiorese. nei giorni 11, 13 e il 18 febbraio 2024 le bellissime sfilate dei carri allegorici. Gran Carnevale di Maiori

Ritorna a Sarno la grande festa del Carnevale Sarnese 2024

Anche quest’anno si terrà a Sarno la bella festa del Carnevale Sarnese 2024. Quattro date importanti da non perdere, per i giorni 4-11-12-13 Febbraio 2024, con la Grande parata finale di Martedì 13 febbraio 2024 per la bella e colorata sfilata finale del Martedì Grasso. Carnevale Sarnese 2024

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze febbraio

Anche per tutto il mese di febbraio 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

