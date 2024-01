Carnevale 2024 a Villa Literno: Cinque giornate di festa e carri allegorici

Ph Facebook Carnevale di Villa Literno

Anche quest’anno cinque giornate di festa per il Carnevale di Villa Literno, che si presenta per la 39° edizione con tanti appuntamenti e con centinaia e centinaia di figuranti: uno spettacolo diffuso che si terrà per diverse vie cittadine nei giorni 3-4-10-11-13 febbraio 2024.

Una grande festa per un Carnevale che a Villa Literno è iniziato nel 1985, con la costruzione del primo carro allegorico, e che da allora è diventato la festa di Carnevale più importante della provincia di Caserta e ha sviluppato un innovativo format di manifestazione che ancora oggi rappresenta un’eccezione all’interno del variegato mondo dei Carnevali d’Italia.

Una grande festa di 5 giorni con una bella gara tra i rioni cittadini

Anche quest’anno saranno sempre 4 i rioni in gara per questo originale Carnevale: Corso Umberto-Baracca, Via Roma-Ponte Pagliarelle, Castello-Ferrovia, Centro Storico-Gallinelle. Grande entusiasmo per le tematiche, a sfondo rigorosamente sociale.

Su ogni carro ci saranno tanti figuranti che presenteranno uno spettacolo, scelto dal rione di appartenenza, che seguirà in chiave allegorica la tematica scelta con balli, canti e recitazioni. Il Carnevale di Villa Literno vanta anche un gran numero di riconoscimenti ed è un vero e proprio laboratorio popolare che vede la partecipazione di tanti cittadini per realizzare maschere, accessori, scenografie e costumi.

Quest’anno, in particolare, i vari rioni tratteranno le tematiche più attuali, quali:

il rione ‘Castello – Ferrovia’ , con “Il potere di un desiderio (e se desiderassimo la parità?)”, rappresentato dai personaggi della fiaba di Aladdin;

, con “Il potere di un desiderio (e se desiderassimo la parità?)”, rappresentato dai personaggi della fiaba di Aladdin; il rione ‘Centro Storico – Gallinelle’ , con “Don’t touch me!!!”, sul tema della cyber-violenza di genere, sviluppata per tramite de La Bella e la Bestia;

, con “Don’t touch me!!!”, sul tema della cyber-violenza di genere, sviluppata per tramite de La Bella e la Bestia; il rione ‘Via Roma – Ponte Pagliarelle’ , con “Dove tutto è concesso…”, dedicato alla microcriminalità e alle baby gang, incentrato sullo scenario del Paese dei Balocchi tratto da Pinocchio;

, con “Dove tutto è concesso…”, dedicato alla microcriminalità e alle baby gang, incentrato sullo scenario del Paese dei Balocchi tratto da Pinocchio; il rione ‘Corso Umberto – Baracca’, con “Casa dolce casa”, espressione idiomatica sulle devianze giovanili, in riferimento alla fiaba di Hansel e Gretel.

I cortei partiranno da Piazza Alcide De Gasperi – Stazione ferroviaria, e raggiungerà Piazza Marconi, accompagnato dalla Banda Musicale “Città di Bacoli”.

Il Carnevale di Villa Literno si terrà nelle diverse vie cittadina nei giorni 3-4-10-11-13 febbraio 2024 e prevede l’ingresso a pagamento all’area della festa con un ticket di 5,00 euro. Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Facebook Carnevale a Villa Literno

