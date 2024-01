Inizia il Carnevale di Serino con la tradizionale Mascarata Serinese

La grande festa coinvolgente della Mascarata Serinese è un evento da non perdere tra maschere allegre e atmosfere vivaci e di festa coinvolgenti e Domenica, con la Mascarata si apre il Carnevale. Una bella sfilata in maschera con una musica incalzante come per i festeggiamenti di un matrimonio con i partecipanti vestiti con gli abiti tipici del folklore locale.

Domenica 28 gennaio 2024 a Rivottoli di Serino, in provincia di Avellino, si terrà l’evento della Mascarata Serinese, a cura dell’Associazione Rivus, che darà il via alle celebrazioni del Carnevale 2024. Rivottoli di Serino è una delle tante frazione di Serino uno dei comuni più estesi della provincia di Avellino.

In particolare Domenica 28 gennaio 2024, a partire dalle ore 14:00 ci sarà un pomeriggio di festa che trasformerà le vie di Rivottoli di Serino in un tripudio di canti, danze, colori e allegria!

La grande festa dell’Inizio del Carnevale 2024

La domenica di festa sarà un’occasione unica per immergersi nella tradizione e vivere l’atmosfera incantata del Carnevale di Serino. La Mascarata attraverserà le strade del paese, regalando emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti.

La grande festa coinvolgente della prima Mascarata del Carnevale è un evento da non perdere tra maschere allegre, atmosfere vivaci e di festa coinvolgente.

La tradizionale Mascarata Serinese

A Serino, in provincia di Avellino la tradizionale “Mascarata” vede tutti i protagonisti travestiti come gli invitati a un matrimonio, con gli abiti tipici del folklore della Mascarata e festeggiano con una musica incalzante il matrimonio, con le figure tradizionali della Botta e della ‘Ndrezzata. Anche i belli e le belle, che sono gli ospiti, vestiti a festa danzando al ritmo della tarantella di Rossini tra le maschere fisse che sfilano.

A Mascarata è dunque una bella sfilata in maschera con una musica incalzante per i festeggiamenti di un matrimonio in cui tutti i protagonisti sono vestiti con gli abiti tipici del folklore locale. La sposa (un uomo) regala ai passanti dei fagottini di stoffa con dentro dei confetti-nuziali, mentre lo sposo con la cosiddetta “scaletta” regala alle signore sui balconi un ramoscello di mimosa. Una bella festa da non perdere la “Mascarata Serinese” si terrà nei giorni 28 gennaio, 4, 11 e 13 febbraio 2024 dalle ore 14.00 con partenza da via Roma.

Maggiori informazioni – Mascarata Serinese