Il Gran Carnevale di Maiori ed i suoi spettacolari Carri Allegorici: il carnevale della Costiera Amalfitana

Anche quest’anno dal 4 febbraio al 18 febbraio 2024 una grande festa a Maiori, in Costiera Amalfitana, per la 50° edizione del Gran Carnevale Maiorese. Alla festa di Carnevale a Maiori si terranno tantissimi eventi gratuiti ed anche le bellissime sfilate dei carri allegorici.

Quest’anno, in occasione del 50 anniversario del Gran Carnevale Maiorese ci saranno spettacoli di fuochi pirotecnici che avvolgeranno le sfilate, e poi spettacoli gratuiti con grandi interpreti del teatro nazionale come Maurizio Casagrande e della musica come Antonella Ruggiero e un grande show dance Nostalgia 90 nella cornice favolosa dell’anfiteatro del porto turistico.

Non mancheranno le experience per la famiglia con Willy Wonka e Harry Potter e le mostre sul lungomare. Da non perdere anche la bella mostra immersiva sulla storia del carnevale di Maiori tutta con un mapping 3d che avvolgerà tutto Palazzo Mezzacapo e poi il docufilm con i protagonisti di queste 50 edizioni.

Tantissimi eventi da non perdere e tutti gratuiti e poi le tre bellissime sfilate dei carri allegorici che animeranno il percorso che va da via Nuova Chiunzi al porto turistico, dove sono previste le esibizioni dei corpi di ballo attraversando il lungomare di Maiori: le tre imperdibili sfilate si terranno nei giorni 11, 13 e il 18 febbraio 2024.

Anche tre spettacoli gratuiti da non perdere al Gran Carnevale di Maiori

venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 21 presso il Teatro del Carnevale all’Hotel Pietra di Luna si terrà lo spettacolo con Maurizio Casagrande dal titolo «A tu per tre». Da non perdere anche il concerto di Antonella Ruggiero che presenta “Souvenir d’Italie” il giorno venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 21, sempre presso l’Hotel Pietra di Luna.

Chiude gli spettacoli la serata «Nostalgia ‘90» il 17 febbraio alle ore 21.30, uno Show/Party con musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets ed effetti speciali che si terrà all’anfiteatro del porto turistico. Tutti gli eventi sono gratuiti ma per partecipare occorrerà prenotarsi sulla piattaforma www.eventbrite.it

Programma di Massima – 50 Gran Carnevale di Maiori

4 febbraio

Inaugurazione mostra diffusa del Gran Carnevale Maiorese “Passione senza tempo” – Lungomare Amendola

Il Palazzo della Meraviglia – “Il Carnevale dei Bimbi” La Fabbrica di cioccolato, Willy Wonka experience – Palazzo Mezzacapo orari spettacoli 10.30 – 11.30 – 12.30

8 Febbraio

ore 10:30 – “Il Carnevale dei bimbi” Ufficio Parole Smarrite di Teatro nel Baule – spettacolo per la scuola paritaria e pubblica – Teatro del Carnevale Hotel Pietra di Luna

9 Febbraio

ore 21:00 – Maurizio Casagrande in “A TU PER TRE” – Teatro del Carnevale Hotel Pietra di Luna

10 Febbraio

Ore 18.00 – “La notte dei Presidenti” premiazione dei presidenti delle 50 edizioni del Gran Carnevale e riconsegna del Trofeo “Roberto Di Martino” – Palazzo Mezzacapo

10-11-12-13 – febbraio

Dalle ore 17,30 – Il Palazzo della Meraviglia – Gran Carnevale Maiorese EXPERIENCE: il palazzo Mezzacapo diventerà una mostra immersiva con mapping 3d in cui poter ammirare la storia del Gran Carnevale Maiorese in un’esperienza unica nel suo genere.

11 Febbraio

Ore 11.30 – Sfilata carri allegorici per via Nuova Chiunzi

Ore 15.30 – Sfilata carri allegorici e gruppi di parata da via Nuova Chiunzi al porto turistico

Ore 18.00 – Spettacolo pirotecnico sul viale a mare di sfilata

Ore 19.30 – Esibizioni palco dei gruppi di parata al porto turistico

12 Febbraio

Ore 16.00 – Le mascherine a cura dell’associazione Dancing in the moonlight – Teatro del Carnevale Hotel Pietra di Luna

13 Febbraio

Ore 15.30 – Sfilata carri allegorici e gruppi di parata da lungomare Capone al porto turistico

Ore 19.30 – Esibizioni palco dei gruppi di parata al porto turistico

16 Febbraio

Ore 21,00 – Antonella Ruggiero in Live in «Souvenir d’Italie – Teatro del Carnevale Hotel Pietra di Luna

17 Febbraio

ore 16:30 – Se lo sai Rispondi – associazione Papersera – Palazzo Mezzacapo

ore 21.30 – Nostalgia 90 – lo show anni 90 più forte d’Italia –Porto Turistico

18 Febbraio

Il Palazzo delle Meraviglie – “Il Carnevale dei Bimbi” La giornata dei Maghi, “Harry Potter” experience – Palazzo Mezzacapo orari degli spettacoli 10.30 – 11.30 – 12.30

Ore 11.30 – Sfilata carri allegorici per via N. Chiunzi

Ore 15.30 – Sfilata carri allegorici e gruppi di parata da via N. Chiunzi al porto turistico

Ore 18.00 – Spettacolo pirotecnico sul viale a mare di sfilata

Ore 19.30 – Esibizioni palco dei gruppi di parata al porto turistico – Premiazioni

Maggiori informazioni – Gran Carnevale di Maiori

