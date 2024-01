Ritorna a Sarno la grande festa del Carnevale Sarnese 2024: le anteprime dei carri

Ph Facebook Carnevale Sarnese

Ritorna anche quest’anno a Sarno la bella festa del Carnevale Sarnese con i grandi carri allegorici che sfileranno per le vie della cittadina con tante maschere di cartapesta ed i personaggi a tema. Il filmato della presentazione dei carri allegorici 2024

Anche quest’anno si terrà a Sarno la bella festa del Carnevale Sarnese 2024. Quattro date importanti da non perdere, per i giorni 4-11-12-13 Febbraio 2024, con la Grande parata finale di Martedì 13 febbraio 2024 per la bella e colorata sfilata finale del Martedì Grasso.

Ed anche quest’anno la festa di Carnevale a Sarno sarà una grande e bella manifestazione che regalerà sorrisi, spensieratezza e leggerezza. A Sarno le sfilate dei bellissimi carri allegorici e la grande parata finale del martedì grasso sono da non perdere per la bellezza, creatività e ingegnosità di queste particolari strutture. Il Carnevale è organizzato anche quest’anno dall’Associazione Carnevale Sarnese che ha comunicato il programma del 2024 con quattro giorni di allegria e spensieratezza

Carnevale Sarnese 2024 e le date delle sfilate

La festa del Carnevale di Sarno si svolge dal 28 gennaio al 13 febbraio 2024 e sono 4 le sfilate previste nei giorni 4-11-12-13 Febbraio 2024. Poi il 10 marzo ci sarà il Gran Finale del Carnevale con il Sorteggio della Lotteria, legata al Carnevale. Domenica 28 gennaio 2024 c’è stata una prima presentazione dei carri che hanno sfilato nelle frazioni di Lavorate, Episcopio e Foce. Alla fine del post troverete il filmato dell’evento.

Le date delle sfilate sono le seguenti

Domenica 4 Febbraio – Festa dei Quartieri – Ore 10.00 appuntamento di fronte al Commissariato della Polizia dove avrà inizio la sfilata per le strade del centro. Nel Pomeriggio ogni carro percorrerà un percorso in base al proprio quartiere di appartenenza.

Dalle ore 9.30 in Piazza 5 Maggio si svolgerà la Mascherina d’Oro Ci saranno in piazza artisti di strada, giocolieri, cavalli e tante altre attrazioni per bambini. Nel pomeriggio i carri sfileranno per il centro cittadino Lunedi 12 Febbraio – Carnevale in Musica e Colori – Dalle ore 18.00 esibizione dei gruppi di ballo dei rispettivi carri allegorici in Piazza 5 Maggio. Presenta l’evento Veronica Maya. Dopo tutte le esibizioni la serata proseguirà con la discoteca all’aperto insieme al Dj Set e Holi Festival.

Se volete vedere in anteprima i nuovi carri allegorici c’è il filmato dell’anteprima girato il 28 gennaio

Informazioni e aggiornamenti – Carnevale Sarnese 2024 – pagina ufficiale facebook

