L’Accademia dei Maghi: il magico Mondo di Harry Potter a Villa Bruno

Il magico Mondo di Harry Potter arriva nelle Fonderie Righetti a Villa Bruno con un percorso interattivo per tutta la famiglia proposto da «Ma dove vivono i cartoni?». All’Accademia dei Maghi, tante sfide per guadagnare il titolo di mago provetto

Sabato 3 e domenica 4 Febbraio 2024 a Villa Bruno all’interno delle Fonderie Righetti, a San Giorgio a Cremano ci sarà un fantastico appuntamento con il magico Mondo di Harry Potter.

Un evento atteso dai cultori del maghetto più famoso del mondo, un percorso interattivo per una vera family-experience proposto dalla squadra di «Ma dove vivono i cartoni?» e portato in giro per la Campania e il Sud Italia in tanti luoghi storici e culturali da scoprire e visitare. Un evento non solo i più piccoli, ma per tutta la famiglia per trascorrere insieme ore spensierate e travolgenti.

L’Accademia dei Maghi a Villa Bruno

All’Accademia dei Maghi ci saranno tante novità per i bambini e le bambine che dovranno affrontare sfide per guadagnare il titolo di mago provetto. Un’accademia che si ispira alla famosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts dove si scoprono talenti: quei bambini dotati di abilità magiche.

Una simpatica ed entusiasmante avventura per tutti i bambini, anche quelli un pò più grandi, che potranno incontrare tanti personaggi della saga e assistere a spettacoli di magia, incantesimi e tanto altro. I partecipanti potranno vestire i panni dei maghi delle 4 casate più famose del mondo e, dopo aver superato varie prove, essere insigniti del titolo di mago, portando a casa una favolosa bacchetta magica.

Ci saranno lezioni di utilizzo corretto della bacchetta magica, di preparazione di pozioni e intrugli magici, laboratori di Erbologia per scoprire il mistero e l’alchimia delle piante e la loro interazioni. E poi non mancheranno i Falconieri dell’Irno che si esibiranno in vere e proprie lezioni con i loro fantastici e affascinanti rapaci e le simpatiche civette da addestramento e tanto altro ancora per 1 ora e trenta di puro divertimento in una cornice meravigliosa.

Sabato 3 e domenica 4 Febbraio 2024

Villa Bruno – Fonderie Righetti – San Giorgio a Cremano

Orari di ingresso: 10.30-11.30-12:30-15.30-16.30-17.30

Info e prenotazioni per fascia oraria 327 254 0679 – 0818678369

Costi – Euro 15 bimbo ( compreso bacchetta ) / Euro 10 adulto

Maggiori informazioni – sito ufficiale

