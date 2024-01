Visite guidate straordinarie a Napoli ai Musei Universitari della Federico II

Foto Unina

Anche per il 2024 ci saranno alcune aperture straordinarie del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II di Napoli con visite guidate per adulti e bambini.

Dopo il successo delle visite straordinarie degli ultimi due mesi, ritornano le aperture straordinarie con visite guidate a pagamento per conoscere il ricchissimo patrimonio del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II, a Napoli. Disponibili sia minitour che tour specifici, che verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. I minitour, della durata di tre ore circa, permetteranno ai visitatori di avere una panoramica dei 5 Musei compresi all’interno del Polo museale: Mineralogia, Zoologia, Paleontologia*, Antropologia e Fisica. I tour specifici saranno per singoli musei.

Le visite dell’anno 2024 con tour diversi per adulti e bambini

Anche quest’anno saranno disponibili tour differenti per adulti e bambini con l’obiettivo di offrire una proposta divulgativa sempre più in linea con quelle che sono le esigenze di ogni singolo ospite. Ci saranno pertanto sia minitour pensati per un pubblico adulto e di adolescenti che minitour dedicati proprio ai più piccoli (e ai propri accompagnatori).

Le visite ci saranno fino a giugno: note al momento le date fino a febbraio 2024.

Tour per bambini

Sabato 13 gennaio 2024

Domenica 21 gennaio 2024

Domenica 18 febbraio 2024

Tour per adulti

Sabato 3 febbraio 2024

Minitour Dei 5 Musei:

Orario inizio 09:55 – orario fine 13:30.

Prezzo adulti: 12,00 €

Prezzo ridotto (dai 5 ai 18 anni): 6,00 €

Gli under 5 non pagano.

Tour Specifici:

Visita su richiesta ad uno dei 5 Musei.

Durata 1 ora.

Prezzo adulti: 8,00 €

Prezzo ridotto (dai 5 ai 18 anni): 4,00 €

Gli under 5 non pagano.

Le visite guidate sono tenute da K Nature e per partecipare la prenotazione è obbligatoria; queste verranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Per info e prenotazioni inviare un messaggio WhatsApp al 379 2438934 (da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 19:00) oppure telefonare allo 081 2537585 (da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 14:00).

Maggiori informazioni – K Nature – visite ai Musei Universitari

