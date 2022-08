Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 26 al 28 agosto 2022

© Napoli da Vivere

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 26 al 28 agosto 2022

Jova Beach Party 2022, Jovanotti torna a Castel Volturno con 2 concerti

Jovanotti ritorna a Castel Volturno, dopo il grande successo del 2019, con due nuovi concerti in programma il 26 e 27 agosto 2022 sulla spiaggia del Flava Beach dopo lo straordinario successo del grande evento del 2019 con oltre 40 mila persone, il Jova Beach Party 2022

Cinema sotto le Stelle sulla Spiaggia del Nabilah

Sabato 27 agosto 2022 nuovo appuntamento al Nabilah Beach Club per le serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli,con il film in riva al mare compreso prenotando un aperitivo o una cena bistrot. Lo spettacolo della serata è Pretty Woman e poi Djs Cinema sotto le stelle al Nabilah

La Sagra del Pesce 2022 di Ercolano (NA)

Una bella festa che ritorna anche quest’anno, per tre weekend a cura del Comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano e che promette tanto buon pesce, tra cui risotto alla pescatora e il cuoppo di mare, e tante altre buone specialità prossima 26-27-28 Agosto 2022. La Sagra del Pesce

A Capri, nella splendida Villa San Michele “Il salotto della Sfinge”

Si terrà dal 23 al 26 agosto 2022 la nuova edizione de “Il Salone della Sfinge” a Villa San Michele ad Anacapri, una rassegna gratuita di incontri di cinema, letteratura e arte che quest’anno affronta il tema de” il conflitto”. “Il salotto della Sfinge”

VeliaTeatro, il festival di teatro antico sull’acropoli dell’antica Elea-Velia.

Fino al 28 agosto Sull’acropoli dell’antica Elea-Velia il luogo dove vissero i filosofi Parmenide e Zenone le straordinarie rappresentazioni serali di VeliaTeatro, il festival che vuole riportare il teatro classico nei luoghi della classicità. VeliaTeatro

L’Irpinia Express, il treno storico che porta nei luoghi più belli dell’Irpinia

Domenica 28/8/2022 ci sarà il Treno turistico ci sarà il Treno turistico da Avellino a Patenopoli,e poi il 30/8/2022 ci sarà il Treno turistico da Avellino a Montefalcione. Due bei viaggi in treno storico dell’Irpinia Express alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Riparte l’Irpinia Express

Il Villammare Film Festival con grandi film e grandi ospiti

Dal 23 al 27 agosto 2022 a Villammare la 21^ edizione del Villammare Festival Film&Friends. con ottimi film e tanti personaggi e dive del mondo del cinema tra cui Corinne Cléry, Mariagrazia Cucinotta, Raffaella Di Caprio, Ornella Muti e tanti ospiti Villammare Film Festival

Serate Medievali nel borgo fantasma di Apice Vecchia

Nei giorni 26, 27 e 28 agosto 2022 vicino a Benevento, nell’antico borgo fantasma di Apice Vecchia, ritornano le serate medievali tra la contea di Apice ed il suo maestoso Castello Serate Medievali

Torna la grande Festa del Vino 2022 a Castelvenere

Grande festa a Castelvenere dal 26 al 28 agosto 2022 per la 40^ edizione della Festa del Vino, nel paese con la superficie coltivata a vino più grande della Campania e del sud con visite alle cantine e degustazioni, street food e non solo. Festa del Vino a Castelvenere

Spettacolo straordinario nella Grotta dello Smeraldo a Conca dei Marini

Sabato 27 agosto 2022 alle ore 21 nella grotta dello Smeraldo a Conca dei Marini, sulla splendida costiera Amalfitana si terrà l’evento “La Grotta tra miti e leggende” per celebrare e festeggiare il 90 anniversario della scoperta della Grotta Evento a Conca dei Marini .

La Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella

Quattro giorni di festa da venerdì 26 a lunedì 29 agosto 2022 a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno per la 42^ edizione della Sagra della Braciola. La festa è più vecchia sagra enogastronomica dei Monti Picentini La Sagra della Braciola

Cetara Arts Festival: festival di teatro e musica a Cetara

Cetara Arts Festival, il festival di teatro e musica si svolgerà in due parti e precisamente dal 23 al 30 luglio 2022 e poi dal 25 agosto al 3 settembre 2022 nel borgo sul mare di Cetara nella splendida Costiera Amalfitana. Cetara Arts Festival

Antichi Scenari: musica, teatro e danza nei luoghi più belli del Campi Flegrei

Fino all’11 settembre tanti spettacoli e interessanti spettacoli dal vivo nei luoghi più suggestivi e significativi di Campi Flegrei itineranti a prezzi contenuti. Prossimi alla Piscina Mirabilis 27 e 28 e Villa Avellino – 25 e 28 agosto Antichi Scenari

“Lauro Festival 2022”: notte bianca, festa della birra e tanti eventi e spettacoli a Lauro

Fino al 10 Settembre 2022 a Lauro ci sarà un ricco programma di eventi, sagre e spettacoli tra le suggestive atmosfere di Palazzo Pignatelli e del Castello Lancellotti, e in altri posti caratteristici della cittadina irpina. “Lauro Festival 2022”

Sponz Fest il grande festival dell’Alta Irpinia con Vinicio Capossela e tanta musica gratis

Un grande festival itinerante per l’Alta Irpinia con Vinicio Capossela dal 21 al 27 agosto 2022 che quest’anno giunge alla sua decima edizione e si svolgerà nei comuni di Sant’Andrea di Conza, Andretta e Calitri.

Estate Blu 2022: sempre tanti eventi a Piano di Sorrento

Fino a settembre a Piano di Sorrento tanti eventi nei grandi spazi affacciati sul mare di Villa Fondi o in altri bei luoghi di Piano di Sorrento. Eventi culturali ed artistici, spettacoli di musica, teatro e danza Estate Blu 2022…davanti al golfo di Surriento.

Aperture serali nei musei e siti archeologici di Napoli e Campania con visite e spettacoli

Esperienze straordinarie a Napoli e in Campania con l’apertura serale dei Musei e luoghi di cultura. E’ infatti possibile passeggiare di sera tra le sale di Palazzo Reale o tra gli imponenti tempi di Paestum, o tra le antiche strade di Ercolano, Pompei e di Cuma o tra i sentieri del Vesuvio a volte assistendo anche a straordinari spettacoli e, il più delle volte, pagando solo pochi euro Aperture serali nei musei e siti archeologici

Estate a Sorrento, a Villa Fiorentino, con tanti spettacoli, eventi e concerti anche gratuiti

Un ricco programma con eventi gratuiti e a pagamento per l’estate 2022 a Villa Fiorentino nel centro di Sorrento dal 3 al 28 agosto. Estate a Villa Fiorentino.

Aperture serali nei weekend delle ville romane di Stabia, Oplontis e Boscoreale

La sera dei sabati e domenica dal 6 agosto al 2 ottobre 2022 sarà possibile accedere a Villa San Marco a Stabia, alla Villa di Poppea a Oplontis, a Villa Regina a Boscoreale illuminate per l’occasione e al Museo Archeologico di Stabia Reggia di Quisisana per delle straordinarie passeggiate notturne con anche visite guidate tematiche, percorsi narrati e performance teatrali con visite gratuite, o con un piccolo pagamento. Aperture serali nei weekend

“Teatro Fuori le mura”: spettacoli gratuiti tra le frazioni e i borghi di Sorrento

Fino al 31 agosto una bella rassegna con spettacoli gratuiti nei luoghi più belli vicino Sorrento. La rassegna dal titolo “Teatro Fuori le mura 2.0“presenta spettacoli di teatro, musica e cabaret e, in alcuni casi c’è anche la navetta gratuita dal centro di Sorrento. “Teatro Fuori le mura”

A Acciaroli la fiera itinerante dell’Enogastronomia e dell’Artigianato

Gusto Italia in Tour, la grande fiera itinerante del gusto con tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico arriva a Acciaroli fino al 28 agosto 2022 Gusto Italia in Tour

Ferrovie in Miniatura al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre 2022 torna al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa la fiera Ferrovie in Miniatura. La Fiera del modellismo ferroviario è alla sua terza edizione nel territorio partenopeo. Organizzata in collaborazione con la FIMF, la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, sarà ospitata negli spazi e saloni del museo. Ferrovie in Miniatura

Ad Ischia e Procida si potrà arrivare anche con la Ferrovia Cumana da Napoli

Dal lunedì al venerdì, fino a fine agosto 2022, attivato un servizio con biglietto integrato ferrovia-traghetto per raggiungere dal molo di Torregaveta in 10 minuti l’isola di Procida e in 30 quella di Ischia a prezzi convenienti. Con la Cumana nelle isole

Trekking al Tramonto nella splendida Baia di Ieranto a Massalubrense

In alcune sere di agosto 2022 ci saranno splendide passeggiate al tramonto tra le bellezze della Baia di Ieranto a Massalubrense. Un trekking mozzafiato lungo i sentieri di Monte San Costanzo, Prossime 25-27-28 agosto. Trekking al Tramonto nella Baia di Ieranto

A Portici il cinema all’aperto con Fresko Film

Anche quest’anno, fino al 4 settembre 2022, a Portici ci sarà “Fresko Film” una rassegna che da anni propone la proiezione di film anche all’aperto nel centro della cittadina vesuviana Fresko Film

Escursioni notturne sul Vesuvio per ammirare le stelle cadenti

Passeggiate notturne sul Vesuvio nella Valle dell’Inferno, dedicate al passaggio delle Perseidi dal 7 al 28 Agosto 2022 alle ore 19:00 Un evento di trekking unico ed inimitabile accompagnato da assaggi di vini del Vesuvio e di stuzzicheria tipica dell’area. Escursioni notturne sul Vesuvio

Porcino in Festa a Liberi

Una specialità gastronomica in ogni weekend a Liberi sulle montagne casertane Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate all’insegna dei sapori genuini: il 27 e 28 agosto – la sagra del Porcino in Festa Le Sagre di Liberi

Amalfi Summer Fest: la grande rassegna degli eventi per l’estate 2022. Il programma

Per tutto il mese di agosto 2022 l’Amalfi Summer Fest il programma di eventi estivi organizzati dal comune. Musica jazz, teatro, concerti sinfonici, reading e performing act con grandi nomi internazionali e italiani Amalfi Summer Fest

Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Visite notturne al Parco Archeologico di Ercolano con i “Tableaux Vivants”

Otto straordinarie aperture notturne tra le antiche vie di Ercolano dal 29 luglio al 9 settembre 2022. Straordinarie visite guidate notturne tra luci, proiezioni di immagini e “Tableaux Vivants” a soli 5 euro- Prossima venerdì 26 agosto 2022 “I Venerdì di Ercolano”

Aperture serali estive e concerti negli scavi di Paestum e Velia con anche Vecchioni e Capossela

Aperture straordinarie serali nell’area archeologica di Paestum e in quella di Velia. Concerti dal 22 luglio al 20 agosto mentre le aperture serali saranno fino al 3 settembre. Aperture serali estive

Agerola Sui Sentieri degli Dei 2022 con spettacoli gratuiti

Tra le bellezze delle cime dei Monti Lattari Agerola Sui Sentieri degli Dei con spettacoli ed eventi gratuiti dal 18 luglio fino al 8 settembre 2022.. Agerola Sui Sentieri degli Dei

Visite notturne nel Parco Archeologico di Pompei a soli 5 euro

Tutti i venerdì di luglio e agosto si potranno effettuare visite serali nello straordinario Parco Archeologico di Pompei a soli 5 euro. Prossimo 19 agosto Serate estive a Pompei

I concerti gratuiti nel weekend durante le sagre e feste in Campania

Tante sagre e feste a Napoli e in Campania in questo periodo in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza. In molti casi ci sono anche tanti concerti gratuiti e vi segnaliamo quelli degli artisti più famosi come Enzo Avitabile, Sal Da Vinci ecc… I concerti gratuiti nel weekend

Aperture serali delle “Terrazze Le Fucine” al Museo di Pietrarsa con degustazioni sul mare

Per tutta l’estate il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa resterà aperto la sera, a partire dal giovedì e per tutto il weekend, con possibilità di godersi un aperitivo o una pizza sulle terrazze che affacciano sul mare di fronte al meraviglioso Golfo di Napoli. “Terrazze Le Fucine”

Cinema all’aperto e spettacoli nel grande Parco Urbano di Sebastiano al Vesuvio

Dall’8 luglio al 4 settembre nel Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio tanti film all’aperto con 500 posti a sedere e film a soli 4 €. In alcune serate anche spettacoli. Agorà – San Sebastiano al Vesuvio

Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dal 22 al 28 agosto 2022

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 22 al 28 agosto 2022 a Napoli e nelle vicinanze Cinema all’Aperto 2022

Vicoli in Arte a Positano: i tantissimi eventi per strada

Ritorna a Positano e nelle sue splendide frazioni la seconda edizione della rassegna Vicoli in Arte che presenta tanti eventi e spettacoli per strada, fino a settembre. Appuntamenti musicali ed artistici, con serate di grande musica di qualità, che si terranno per l’intera stagione estiva Vicoli in Arte a Positano

“Living Dinosaurs”: la mostra con i grandi dinosauri vicino la Reggia di Caserta

Prorogata fino al 28 agosto nei grandi Giardini vicino alla Reggia di Caserta, la mostra “Living Dinosaurs”, con più di 30 specie di dinosauri in scala reale che si muovono, respirano e prendono vita nel più grande parco giurassico d’Europa. “Living Dinosaurs”

Incontri gratuiti di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli di Massa Lubrense

Tra gli eventi estivi proposti dal comune di Massa Lubrense tutti i lunedi e giovedì di luglio e agosto ci saranno anche degli straordinari incontri di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli della cittadina della penisola sorrentina. “Omaggio alla Bellezza”

“I Racconti di Dioniso”: spettacoli teatrali classici nell’Anfiteatro Romano ad Avella

Nell’Anfiteatro romano di Avella una bella rassegna di teatro classico fino al 18 Settembre 2022 in provincia di Avellino con ben 12 interessanti eventi: I Racconti di Dioniso

Ravello Festival 2022: il programma dei concerti a Villa Rufolo

Iniziato il Ravello Festival uno dei festival più belli del mondo che, per l’edizione 2022 compirà 70 anni. Il Ravello Festival si terrà dall’8 luglio al 3 settembre 2022 e si svolgerà sempre nello splendido Belvedere di Villa Rufolo a picco sul mare della costiera amalfitana. Ravello Festival 2022

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

La funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Funivia del Faito

Puteoli Sacra: visite straordinarie alle bellezze del Rione Terra

Un nuovo percorso di visita alla scoperta delle straordinarie bellezze del sito archeologico e museale nel Rione Terra di Pozzuoli in Via Marconi 2/A che si chiama “Puteoli Sacra” Un viaggio di 2500 anni tra l’arte e la bellezza con visite guidate allo straordinario tempio-duomo, nato dalle colonne marmoree del tempio di Augusto e ad altre bellezze site sul Rione Terra Puteoli Sacra:

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

