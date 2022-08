Cinema sotto le Stelle sulla Spiaggia del Nabilah: Pretty Woman, aperitivo al tramonto e Dj Set

Con Proiezioni Sonore una bella iniziativa sulla spiaggia del Nabilah tra aperitivi al tramonto, cene in riva al mare, cinema sotto le stelle e musiche speciali per chiudere la serata. Pretty Woman per l’ultimo sabato sera di Agosto

Sabato 27 agosto 2022 ultimo appuntamento di agosto al Nabilah Beach Club per le serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli, con la rassegna Proiezioni Sonore, con un imperdibile film: Pretty Woman

Sabato 27 agosto 2022: Il programma del cinema sotto le stelle

La serata cinema inizia alle 21:00 presso il Nabilah beach club e il film in riva al mare è compreso prenotando un aperitivo o una cena bistrot. Lo spettacolo della serata è Pretty Woman del 1990, diretto da Garry Marshall ed interpretato da Richard Gere e Julia Roberts.

La pellicola racconta dell’incontro tra il miliardario che acquista compagnie con difficoltà economiche per poi rivenderle in piccole parti e una giovane prostituta che l’accompagnerà per l’intera settimana dietro compenso e di vari vestiti da indossare durante le cene di affari. La serata continua con DJ Set sulla spiaggia con Marcello Mele / Gryma.

Nabilah Beach Club a Bacoli

Il Nabilah è un club esclusivo con giardino sul mare e ingressi limitati. Non solo mare e solarium ma anche apertitivi vista mare, cocktail bar per il tramonto e un ristorante che si avvale della consulenza dello chef Pasquale Palamaro Stella Michelin.

Nabilah Beach Club: maggiori informazioni

