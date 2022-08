Salotto Carnarius: la nuova braceria nata dall’esperienza di 4 generazioni di allevatori

Il nuovo Salotto della Carne a Cercola, elegante location dove ritrovarsi in un’esperienza di qualità

Contenuto sponsorizzato

Carnarius è un’azienda leader e punto di riferimento sul mercato nazionale nella produzione, selezione e taglio carni, utilizza solo moderne tecniche d’allevamento, che rispettano rigorosamente tutti gli standard del Centro di Referenza Nazionale volte al benessere dell’animale. Carnarius è l’eccellenza nella produzione e selezione delle carni. Un sistema moderno e all’avanguardia che ha raccolto l’eredità di una tradizione secolare, ne ha assorbito la profonda conoscenza degli animali e del territorio per proporre al cliente un prodotto gustoso, pregiato, naturale al 100%.

Allevatori da 4 generazioni dal lontano 1937, che vuol dire esperienza e conoscenza del settore, hanno così contribuito alla nascita della Braceria Salotto Carnarius a Cercola (NA). A giungo 2022 Vincenzo Borrelli & Famiglia aprono la loro prima Steak House e Braceria. Il risultato davvero di eccellenza è che sulle tavole della braceria vengono serviti i tagli delle carni che loro stessi allevano; per i cultori della carne, e non solo, significa che il Brand Carnarius garantisce standard elevatissimi in tutta la filiera, partendo da una selezione delle migliori razze. L’applicazione del metodo Carnarius conduce ad un prodotto di altissima qualità, che unisce pregiati tratti genetici a un’efficiente metodologia d’allevamento basata sui più alti standard del settore. Carni epiche per bontà, gusto e tenerezza.

Nella Braceria di Cercola, la creatività degli Chef unita alla giusta passione sorprende anche i palati più esigenti in una location unica ed elegante. Perchè andare da Salotto Carnarius a Cercola? Gli animali li conoscono fin dalla loro nascita e ne seguono accuratamente l’allevamento, l’alimentazione con cui vengono nutriti rispetta le caratteristiche tipiche dell’animale, ogni razza ha bisogno di una suo nutrimento. Tutto questo si traduce nella realizzazione di piatti pregiati dove ogni razza animale conferisce al prodotto finale le sue distinte e specifiche qualità. Naturalmente, senza giri di parole, la location la si può definire bella e lo staff fa sentire a casa.

La splendida location con Cucina a vista con 2 braci a carbone, con il giardino esterno attrezzato, fanno da cornice ad un ambiente dove ci si sente accolti come ospiti speciali e perchè no, anche coccolati. L’interno del locale è ideato e realizzato con grande cura nei minimi dettagli per far vivere al cliente un’esperienza di piacere e relax.

Uno sguardo al menù: Passione Carnarius con Crudo di Picanha Carnarius, mozzarella di bufala DOP, pomodoro confit, mela Pink Lady e fiorellini eduli. Come non citare le parole di Carlo Cuomo: “Il sapore intenso e deciso della picanha viene esaltato dall’acidità della bufala. È un piatto ben equilibrato con la mela che conferisce al tutto un piacevole finale di freschezza”.

Da menzionare la Tartare degli Stilisti composta da 4 differenti tartare di scottona a gusto dello chef. Tra gli antipasti anche la rivisitazione della parmigiana di melanzane con Melanzana fritta, mozzarella di bufala DOP e peperoncini verdi saltati con pomodori gialli, su vellutata di pomodoro. Per i Primi piatti doveroso citare lo Spaghettone cacio e pepe con tartare di Nero Carnarius e gli Ziti spezzati alla genovese.

Da Salotto Carnarius, come dice la parola, sei davvero a casa, per veri amanti, cultori e appassionati della carne…