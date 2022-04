Puteoli Sacra: visite straordinarie alle bellezze del Rione Terra a Pozzuoli con assaggi pasquali

Il Rione Terra fotografato da ©lubranoemilia

Un nuovo percorso di visita tra le bellezze e la storia di Pozzuoli: un viaggio di 2500 anni tra l’arte e la bellezza con visite guidate allo straordinario tempio-duomo, nato dalle colonne marmoree del tempio di Augusto e ad altre bellezze site sul Rione Terra

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile 2022 sono previste delle particolari visite alla scoperta delle straordinarie bellezze del sito archeologico e museale nel Rione Terra di Pozzuoli in Via Marconi 2/A. Il nuovo percorso si chiama “Puteoli Sacra” e propone in questi due giorni di festa uno speciale percorso tra opere d’arte e prelibatezze locali.

Puteoli Sacra un nuovo percorso di visita tra luoghi straordinari

Il percorso di visita Puteoli Sacra è stato inaugurato il 25 giugno 2021 e offre ai visitatori un viaggio di 2500 anni tra l’arte e la bellezza dell’antica Puteoli. Prevede visite guidate allo straordinario tempio-duomo, nato dalle colonne marmoree del tempio di Augusto e con il soffitto moderno che riproduce il cielo e le costellazioni dell’arrivo di San Paolo a Pozzuoli.

Nel tempio- duomo anche le straordinarie opere di Artemisia Gentileschi mentre nelle fondamenta ci sono mura di epoca romana e il Capitolium che era tempio pagano di età repubblicana dedicato a Giove, Giunone e Minerva. Altre opere straordinarie sono poi visibili nel Museo Diocesano di Pozzuoli.

Puteoli sacra: le visite guidate

Le visite guidate si terranno il 17 e 18 aprile 2022 nei seguenti orari: 9.30, 14.30, 15.00, 20.00. Alle visite in questi giorni si aggiungerà, per chi vorrà, un brunch sulla terrazza il giorno di Pasquetta dove sarà possibile assaggiare il tortano preparato dalla chef stellata Marianna Vitale e dei formaggi accompagnati da miele e confetture bio preparate dai ragazzi della cooperativa Regina Pacis.

Infine come dessert ci saranno i fiocchi di neve di Ciro Poppella e come accompagnamento la Birra Kyme, prodotto artigianale flegreo.Il progetto Puteoli Sacra è coordinato dalla Fondazione CED Regina Pacis, garanzia di sostegno, tutela e inserimento lavorativo per i ragazzi più fragili.

Per partecipare nei giorni 17 e 18 aprile al percorso Puteoli Sacra è obbligatoria la prenotazione ai numeri: 3515508654, 0812305099 cui si potranno richiedere tutte le informazioni. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta c’è il 10% su tutti i prodotti artigianali e gli oggetti del bookshop.

Prezzi: – Visita 8 euro, visita + brunch 15 euro / Under 35 anni e gruppi superiori a 10 persone 10 euro / Gratuito per diversamente abili, accompagnatori 4 euro / Under 13 e residenti a Pozzuoli 1 euro.

Email: info@puteolisacra.it info 3515508654, 0812305099

Maggiori informazioni Puteoli sacra

