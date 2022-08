Escursioni notturne sul Vesuvio per ammirare le stelle cadenti

Una passeggiata notturna sul Vesuvio nella Valle dell’Inferno, dedicate al passaggio delle Perseidi. Un evento di trekking unico ed inimitabile accompagnato da assaggi di vini del Vesuvio e di stuzzicheria tipica dell’area

Dal 7 al 21 Agosto 2022 alle ore 19:00 l’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare propone una serie di escursioni notturne sul Vesuvio, nella Valle dell’Inferno, dedicate al passaggio delle Perseidi.

Un evento di trekking unico ed inimitabile, che è alla sua nona stagione e che è autorizzato dal Parco Nazionale del Vesuvio e patrocinato dal comune di Ercolano.

I partecipanti attraverseranno al crepuscolo l’intera vallata in cui Spartaco trucidò l’esercito romano nel 73 d.C. e dove poi, a partire dall’eruzione pliniana del 79 d.C. inizierà a formarsi quello che oggi è il Gran Cono.

Un’esperienza unica di notte sul Vesuvio

Nell’escursione si percorrerà un sentiero cangiante, che dona giochi di luce di incredibile bellezza, che prosegue nel fresco tratto d’incontro tra i due edifici vulcanici, e giunge in punti in cui l’osservazione stellare è particolarmente agevole per continuare poi il suo percorso verso un secondo punto di osservazione panoramico unico al mondo. Si potrà godere dell’intera vista dell’agro nocerino sarnese che gentilmente si riversa sulla penisola Sorrentina e il suo mare turchese.

La distanza totale è di circa 4 km a/r, quasi tutto in discesa fino alla meta di itinerario, con un dislivello di 180 mt circa. Il ritorno è previsto sullo stesso itinerario in ascesa. Obbligatoria scarpa da ginnastica a suola non liscia o da trekking. L’evento non è adatto a bambini inferiori ai 9 anni.

Come partecipare alle escursioni notturne sul Vesuvio

L’evento si svolge dal 7 al 21 Agosto 2022 alle ore 19:00

Per partecipare al trekking notturno sul Vesuvio è obbligatoria la prenotazione al link ufficiale. Si riceverà una mail di conferma.

Si riceverà una mail di conferma. L’appuntamento è alle ore 19:00 presso il Rifugio Imbó, contrada osservatorio Ercolano, vesuvio. Riferimenti Google maps:

Al bivio di quota 800m, dove si trova il parcheggio, proseguire sulla sinistra. Le auto dei partecipanti prenotati sono autorizzate a sostare presso il luogo dell’appuntamento.

I partecipanti assaporeranno vini del Vesuvio e godranno di stuzzicheria tipica dell’area e artigianale.

Contributo partecipazione: 20€ per adulti e 15,00 per i minori

Maggiori Informazioni info@vesuvionatura.it

