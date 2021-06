Pharina: pizza, giardino e area kids a 5 minuti dalla Reggia di Caserta

Ora che gli spazi sono utili, da Pharina a Caserta puoi trovare il luogo dalle molteplici soluzioni. Il tutto a 5 minuti dalla Reggia di Caserta. Mica male, no? Poi aggiungi che nel 2019 Pharina ha vinto il Pizza Expo di Caserta. Insomma devi solo andarci e rilassarti. Eh si a questo hanno pensato i proprietari. Farti assaporare il meglio mentre l’ambiente ti coccola…

Parliamo di cose serie: qui l’impasto viene fatto maturare più di 24 ore, alternando la temperatura ambiente a quella controllata, il risultato è una pizza ad altissima digeribilità con oltre il 70% di idratazione. Attendo studio e lavorazione della farine non solo sulla pizza, anche per una linea di panini con bun realizzato artigianalmente ogni giorno, dalla lievitazione alla cottura.

Ovviamente si è capito che qui non si mangia solo pizza, ma anche dei prelibati e gustosi panini. E per non farci mancare nulla c’è uno chef interamente dedicato ai primi piatti. Tra i più richiesti a menù la Cacio & Pepe con battuto di manzo italiano e pepe rosa, e gli gnocchetti con crema di gorgonzola, noci e pancetta croccante. Superfluo dire che vi è un’accurata selezione degli ingredienti, in tutto il menù la tradizione è ben equilibrata con proposte gourmet.

Solo per attivare le papille gustative ecco alcune pizze del nuovo menù: Paesana: Pesto di basilico, mozzarella di bufala campana DOP, all’uscita pancetta arrotolata, pomodori secchi e granella di mandorle. In Fondo al Mar: Sugo datterino di pomodorini gialli, provola, all’uscita gamberi, zest di limone e pepe rosa in grani. Norma: Provola, melanzane a funghetto, Parmigiano Reggiano DOP e cacioricotta del Cilento.

La famiglia, e non solo, qui da Pharina ritrova serenità e il piacere di stare con le persone care. Riassaporare in totale sicurezza le ampie sale, e il grande giardino esterno totalmente attrezzato per mangiare anche all’aperto. Come non menzionare anche la spaziosa area kids appena ristrutturata con servizio animazione sempre presente e giochi interattivi. Proprio per le diverse opzione di clientela da Pharina è possibile anche organizzare feste ed eventi privati.

Informazioni: