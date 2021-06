A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano

Riaperto dal primo giugno il Museo Archeologico Romano che si trova sotto la grande Chiesa di Santa Maria Assunta nel centro di Positano sulla splendida costiera amalfitana

Il Museo è nato dalla scoperta fatta qualche anno fa dei resti di una grande villa romana del I secolo d.C. sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. Una grande villa sconosciuta fino a pochi anni che oggi si trova in una posizione centralissima nel paese, sotto la chiesa di Santa Maria Assunta.

La villa, probabilmente, occupava l’intera area dell’odierna Positano ed è rimasta sepolta dalla pioggia di cenere e detriti del Vesuvio dell’eruzione del 79 dopo Cristo, la stessa che distrusse Pompei ed Ercolano.

La grande villa romana nel Centro di Positano

La villa romana nel centro di Positano fu scoperta nel 2003 a seguito di lavori intrapresi nella cripta della chiesa dell’Assunta a pochi passi dal mare e custodisce reperti archeologici importantissimi come gli affreschi del I secolo dopo Cristo.

I lavori di scavo sono finiti nel 2017 ed hanno permesso di realizzare un suggestivo percorso sotterraneo con passerelle e impianto di illuminazione. Il percorso di visita a questa villa divenuta il Museo Archeologico Romano, è accessibile anche alle persone con disabilità e mostra questa grande sala affrescata con pareti alte quasi 5 metri, 65 sedili funebri e poi le varie suppellettili ritrovate tra cui brocche, tazze e vasi.

Per l’apertura del Museo ci saranno anche alcune novità espositive nate dalle ultime ricerche effettuate in prossimità del triclinio della villa marittima che hanno portato alla luce uno straordinario palinsesto costruttivo con l’individuazione di strutture architettoniche che precedevano quelle distrutte nel 79 d.C., Non mancheranno anche alcuni reperti parietali recuperati dalle indagini di via Rampa Teglia.

Il Museo Archeologico Romano di Positano sarà visitabile rispettando i protocolli di sicurezza in vigore in Italia

Museo Archeologico Romano Santa Maria Assunta: prezzi, orari e date

Quando: Dal 1 Aprile al 31 Ottobre dal Lunedì alla Domenica dalle 09.00 alle 21.00

Dal 1 Aprile al 31 Ottobre dal Lunedì alla Domenica dalle 09.00 alle 21.00 Dove: Piazza Flavio Gioia, 7 – 84017 Positano (SA)

Piazza Flavio Gioia, 7 – 84017 Positano (SA) Prezzo biglietto: € 15 / persona.

€ 15 / persona. Contatti e informazioni: +39 331 208 5821 – Infoline (WhatsApp) sito ufficiale

