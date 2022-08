Ad Ischia e Procida si potrà arrivare anche con la Cumana da Napoli

© Napoli da Vivere

Dal lunedì al venerdì, fino a fine agosto 2022, attivato un servizio con biglietto integrato ferrovia-traghetto per raggiungere dal molo di Torregaveta in 10 minuti l’isola di Procida e in 30 quella di Ischia a prezzi convenienti

In questi giorni si potrà raggiungere comodamente con la ferrovia Cumana e con lo stesso biglietto le isole di Procida e Ischia a prezzi convenienti. Un nuovo servizio integrato di trasporto urbano che è iniziato l’8 agosto 2022 e sarà attivo dal lunedì al venerdì fino al 31 agosto 2022.

Prendendo da Napoli la Ferrovia Cumana fino alla stazione di Torregaveta a Bacoli si potrà proseguire con la motonave per Procida e Ischia ad orari concordati. E da Torregaveta, dove è stato attrezzato un apposito pontile si raggiungerà Procida in 10 minuti e Ischia in mezzora e tutto con lo stesso biglietto acquistabile esclusivamente online.

La Cumana da Montesanto o da altre fermate a Torregaveta e poi 10 minuti per Procida

Da Napoli si potrà possibile partire da una qualsiasi stazione della linea Cumana (ad esempio Montesanto, Corso V. Emanuele, Fuorigrotta, Mostra, Bagnoli ecc..) e raggiungere il pontile di Torregaveta, dove, con la motonave della Capitan Morgan, (Gruppo Alilauro) si raggiungerà Procida in 10 minuti e Ischia in mezz’ora.

L’iniziativa è nata grazie ad un accordo tra l’EAV (che gestisce Circumvesuviana e Circumflegrea) e il Gruppo Alilauro.

I biglietti sull’App UnicoCampania a prezzi eccezionali

I biglietti si troveranno da lunedì 8 agosto 2022 tramite app di UnicoCampania cercando il biglietto del servizio sperimentale combinato Cumana – Ischia/Procida, realizzato in sinergia con il Comune di Bacoli, attivo dal lunedì al venerdì fino al 31 agosto 2022. La partenza da Torregaveta verso Procida e Ischia (Casamicciola) è programmata alle ore 11.40 mentre il viaggio di ritorno è fissato alle ore 17.00 da Ischia (Casamicciola) ed alle ore 17.30 da Procida con arrivo a Torregaveta alle ore 17.40.

ORARI MOTONAVE:

Andata da Torregaveta 11:40 – Procida 11:50 – Ischia Casamicciola 12:20

Ritorno da Ischia Casamicciola 17:00 – Procida 17:30 – Torregaveta 17:40

TARIFFA INTEGRATA PER PROCIDA:

dalle stazioni del comune di Napoli 5,60

dalle stazioni del comune di Pozzuoli 4,00

dalle stazioni del comune di Bacoli 4,00

TARIFFA INTEGRATA PER ISCHIA (Casamicciola):

dalle stazioni del comune di Napoli 6,90

dalle stazioni del comune di Pozzuoli 5,30

dalle stazioni del comune di Bacoli 5,30

