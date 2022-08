Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 26 al 28 agosto 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Porcino in Festa a Liberi (CE)

Continuano le sagre a Liberi, in provincia di Caserta, e il 27 e 28Agosto 2022 sarà la volta del “ Porcino in Festa nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna. Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità, sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. E nel weekend del 27-28 Agosto – “Porcino in Festa Maggiori informazioni – Le sagre di Liberi

Gusto Italia in Tour fiera itinerante dell’Enogastronomia e dell’Artigianato a Acciaroli (SA)

A Acciaroli in Cilento da mercoledì 24 a domenica 28 agosto 2022 per la grande fiera itinerante di Gusto Italia in Tour. Tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico a Acciaroli per cinque giorni unici con il tour di Gusto Italia che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy che saranno a Acciaroli a partire da mercoledì 24 agosto. Una grande fiera che sarà aperta dalle ore 17 a mezzanotte fino a domenica 21 agosto presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane. A Acciaroli ci saranno tanti rinomati produttori di ottime specialità alimentari ma anche bravi artigiani con le loro creazioni per questa tappa in costiera di Gusto Italia in tour. Tante aziende Campane con salumi e formaggi irpini di alta qualità, altre con sfogliatelle e dolci tipici campani e crepes con tanti gusti e poi pregiato miele anche bio, marmellate, confetture e cosmetica e tanto altro Ma tante specialità arriveranno anche da altre regioni come dalla Puglia biscotti e taralli tradizionali, dalla Calabria tanti prodotti tipici tra cui la nduja e olio extravergine di oliva bio e poi tantissime produzioni artigianali di qualità tra ceramiche, lampade, gioielli, lavori all’uncinetto sali e i cristalli profumati e tanto altro Gusto Italia in tour sarà aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito, dalle ore 17 alle ore 24 Infoline 375.5643840 – Gusto Italia in tour Acciaroli

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra del Pesce – Ercolano – Napoli – Anche quest’anno, per tre weekend, nel parcheggio degli Scavi di Ercolano (NA), in Via dei Papiri Ercolanesi, si terrà l’attesa Sagra del Pesce 2022 di Ercolano organizzata dal Comitato della CRI, la Croce Rossa Italiana di Ercolano. Un appuntamento molto atteso che si ripete da anni e che quest’anno si terrà nei seguenti fine settimana: 26-27-28 Agosto 2022 / 2-3-4 Settembre 2022 / e 9-10-11 Settembre 2022. Un bell’evento dove sarà possibile assaggiare prelibatezze a base di pesce accompagnati da musica e intrattenimento. Alla sagra ci saranno tante bontà a base di pesce tra cui il risotto alla pescatora e il cuoppo di mare ma non mancheranno anche montanare, cuoppo di terra, zeppoline, patatine e würstel per i più piccoli. Le aperture degli Stand Gastronomici saranno alle ore 20,30. Sagra del Pesce di Ercolano

Festa del Vino 2022 – Castelvenere – Benevento – Grande festa a Castelvenere dal 26 al 28 agosto 2022 per la 40^ edizione della Festa del Vino , nel paese con la superficie coltivata a vino più grande della Campania e del sud. Un luogo veramente speciale dove potremo provare ottimi vini quali l'Aglianico, il Barbera del Sannio, il Piedirosso, la Falanghina, il Coda di Volpe, il Grieco di Castelvenere, il Fiano e tanti altri prodotti in zona. Castelvenere è una bella cittadina sannita dove ci sono oltre 600 aziende agricole e una superficie coltivata a vite di circa il 60% del territorio comunale. Ci sarà anche un'enoteca mobile allestita su un'Ape Car degli Anni Sessanta, dove, all'interno verranno esposte tutte le 'etichette' di Castelvenere mentre nelle caratteristiche ed originali cantine tufacee". Una bella festa di tre giorni per promuovere i vini di eccellenza della zona e per degustare prodotti tipici locali grazie ai tanti stand enogastronomici. Non mancheranno degustazioni, percorsi nelle cantine tufacee del borgo medievale con degustazioni di vini, workshop, laboratori, eventi musicali, visite guidate, convegni e tanto altro sempre a tema con l'ottimo vino della zona. Festa del Vino 2022 – Castelvenere

Sagra della Braciola – Montecorvino Rovella – Salerno – da venerdì 26 a lunedì 29 agosto 2022 a Montecorvino Rovella la 42^ edizione della Sagra della Braciola . La festa è più vecchia sagra enogastronomica dei Monti Picentini e si parla addirittura di una festa che si tiene nella zona fin dagli inizi del 1500 quando gli spagnoli si insediarono nel Regno di Napoli. Nella piazza principale di Montecorvino Rovella, lungo tutto il centro storico di Rovella, dove i visitatori troveranno tanti stand c he consentiranno di assaporare la gustosa braciola cotta lentamente tra i vicoli e le strade del centro storico che viene servita all'interno di un croccante panino accompagnato da ottimo vino dei colli salernitani. Oltre al panino farcito sarà disponibile anche un ottimo piatto di pasta, la "pennetta condita con il ragù e pezzi di braciola" e poi non mancheranno le patatine, le percoche nel vino e le ottime zeppole fritte. Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella

Sagra del Cinghiale – Dugenta – Benevento. La Sagra del cinghiale è una grande festa che si terrà il 26,27 e 28 agosto ripeterà ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 Ottobre e che propone, sin dal 1980 tante specialità a base di cinghiale e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie accoglienti trattorie all'aperto, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un'atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale, dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania.

Tanti concerti gratuiti la sera nei paesi della Campania in occasione delle varie sagre e feste patronali con grandi artisti e gruppi musicali che potrete ascoltare quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Ve li indichiamo alcuni per giorno. Venerdì 26 Agosto 2022 FIORDALISO – San Martino Valle Caudina (AV) – DOLCENERA – San Bartolomeo in Galdo (BN) via P.Circelli – DARIO SANSONE (FOJA) – Perdifumo (SA) centro storico – EUGENIO BENNATO – Montefalcione (AV) piazza G.Marconi – SAL DA VINCI – Altavilla Irpina (AV) – PEPPE BARRA – Capriati al Volturno (CE) piazza Roma – Sabato 27 Agosto 2022 – ANDREA SANNINO – San Bartolomeo in Galdo (BN) – PEPPE SERVILLO – Montoro (AV) – PEPPE BARRA – Napoli piazza Mercato – TONY TAMMARO – San Marzano sul Sarno (SA) – RICCARDO FOGLI – Benevento teatro Romano (ingresso su invito) – Domenica 28 Agosto 2022 – ENZO AVITABILE – San Marzano sul Sarno (SA) – TONY TAMMARO – Torre del Greco (NA) – MONICA SARNELLI Pomigliano d’Arco (NA) – GIGIONE – Sparanise (CE) – FRANCO RICCIARDI – San Marzano sul Sarno (SA) – Lunedì 29 Agosto 2022 – SUD SOUND SYSTEM – San Sossio Baronia (AV) – FRANCO RICCIARDI – Castel Volturno (CE) – ENZO AVITABILE – Avellino loc.Valle – Martedì 30 Agosto 2022 – ROSARIO MIRAGGIO – Gricignano di Aversa (CE) – IVAN GRANATINO – Brusciano (NA) – FRANCO RICCIARDI – Grazzanise (CE) – FRANCESCO CICCHELLA – Mondragone (CE) – KATIA RICCIARELLI + ESPEDITO DE MARINO – Napoli Parco Attianese – Prima di recarvi vi consigliamo di verificare eventuali variazioni cercando su internet con giorno, artista e luogo.

