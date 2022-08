La Sagra del Pesce 2022 ad Ercolano

Una bella festa che ritorna anche quest’anno, per tre weekend a cura del Comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano e che promette tanto buon pesce, tra cui risotto alla pescatora e il cuoppo di mare, e tante altre buone specialità

Anche quest’anno, per tre weekend, nel parcheggio degli Scavi di Ercolano (NA), in Via dei Papiri Ercolanesi, si terrà l’attesa Sagra del Pesce 2022 di Ercolano organizzata dal Comitato della CRI, la Croce Rossa Italiana di Ercolano.

Un appuntamento molto atteso che si ripete da anni e che quest’anno si terrà nei seguenti fine settimana: 26-27-28 Agosto 2022 / 2-3-4 Settembre 2022 / e 9-10-11 Settembre 2022. Un bell’evento dove sarà possibile assaggiare prelibatezze a base di pesce accompagnati da musica e intrattenimento

La sagra promette tante bontà a base di pesce tra cui il risotto alla pescatora e il cuoppo di mare ma non mancheranno anche montanare, cuoppo di terra, zeppoline, patatine e würstel per i più piccoli. Le aperture degli Stand Gastronomici saranno alle ore 20,30.

La Sagra del Pesce 2022 di Ercolano è organizzata dal Comitato della CRI di Ercolano

La Sagra del Pesce è organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Per partecipare sarà anche possibile prenotare, il posto a sedere nell’orario indicato in fase di prenotazione a mezzo e-mail o WhatsApp al 331 273.0274 o info 081.7775600 – Per chi non prenota, l’accesso sarà consentito non appena c’è disponibilità di tavoli. E’ consigliato l’uso della mascherina e di evitare assembramenti.

