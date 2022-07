Riparte l’Irpinia Express, il treno storico che porta nei luoghi più belli dell’Irpinia

Ripartono i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express che ci consentiranno di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni d’epoca. Il primo viaggio dell’Irpinia Express sarà da Avellino per S. Angelo dei Lombardi e poi fino al Goleto

Domenica 10 luglio 2022 ritornano i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express con tanti itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia.

L’Irpinia Express è un treno storico che, grazie ad un accordo tra Regione Campania e Fondazione FS, permette di compiere straordinari viaggi su treni d’epoca sulla tratta Avellino-Rocchetta. Gli eventi sono gestiti dall’Associazione InLocoMotivi e consentono di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni storici.

I viaggi sull’Irpinia Express avvengono a bordo delle storiche automotrici ALN 668 in livrea originale e con gli interni in velluto appositamente revampizzati. Domenica 10 luglio 2022 il treno storico partirà dalla stazione di Avellino per intraprendere un suggestivo viaggio nel cuore dell’Irpinia alla scoperta dei borghi e dei caratteristici vigneti immersi in uno straordinario paesaggio tipico della provincia italiana.

L’Irpinia Express da Avellino a S. Angelo dei Lombardi e poi in bus al Goleto

Giunti a Sant’Angelo dei Lombardi, un servizio bus dedicato accompagnerà i visitatori all’Abbazia Goleto e successivamente nel piccolo borgo. Nel primo pomeriggio, dopo il pranzo, i viaggiatori avranno tempo libero a disposizione per visitare Sant’Angelo ed in particolare il centro storico tra i vicoli e i decumani di Sant’Angelo dei Lombardi; la Cattedrale con la Cripta; il belvedere e il Castello. Per l’occasione sarà allestito uno stand con prodotti tipici locali.

Alle ore 17.00 è prevista la partenza del treno di ritorno da Sant’Angelo dei Lombardi ad Avellino.

Treno turistico da Avellino per S. Angelo dei Lombardi

Il 10 luglio 2022 L’irpinia Express partirà alle 9 da Avellino e arriverà a S. Angelo dei Lombardi alle 11:35

Al ritorno la partenza da S. Angelo dei Lombardi è alle 17:00 con arrivo alle 20:00 a Avellino.

I biglietti costano – Adulti 6 euro – Ragazzi 3 euro. Ragazzi corsa semplice (4-12 anni non compiuti): 50% – Titolo di viaggio gratuito per i bambini 0-4

Biglietti acquistabili su sito web, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate n° treno (ANDATA Treno 96374 – RITORNO Treno 96375)

Maggiori Informazioni Irpinia Express

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.