Agerola Sui Sentieri degli Dei: il festival dell’Alta Costiera Amalfitana con spettacoli gratuiti

Tra le bellezze delle cime dei Monti Lattari, circondati da bellissimi percorsi e scorci sospesi tra cielo e mare, ci sarà anche quest’anno l’edizione 2022 di Agerola Sui Sentieri degli Dei, Festival dell’Alta Costiera Amalfitana con tanti grandi artisti e concerti ed eventi live tutti gratuiti tranne uno

Iniziata l’edizione 2022 di Agerola Sui Sentieri degli Dei, il grande festival dell’Alta Costiera Amalfitana che presenterà nella zona di Agerola tanti spettacoli ed eventi gratuiti dal 18 luglio fino al 8 settembre 2022.

Quest’anno ben 45 straordinari eventi tutti dal vivo con concerti, spettacoli, incontri, pomeriggi letterari ed eventi diffusi. Quasi tutti gli eventi saranno gratuiti fino ad esaurimento dei posti e si terranno tra il Parco Colonia Montana, che dispone di circa 1200 posti a sedere, con inizio alle 21.00 e il Belvedere Parco Corona, con circa 300 posti a sedere, sempre con inizio alle 21.Non mancherà anche quest’anno la famosa Alba magica che si terrà dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto.

Ci sarà Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere, ad eccezione di Un giorno all’improvviso dell’8 agosto con Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio, con biglietti disponibili sulle piattaforme online go2 e ticketone.

Tanti grandi ospiti il festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Ed anche quest’anno all’Agerola Sui Sentieri degli Dei, il festival dell’Alta Costiera Amalfitana, ci saranno grandi ospiti e tante proposte per la musica, il teatro, la letteratura. Da non perdere l’oramai tradizionale Alba magica in alta quota nella notte tra il 14 e il 15 agosto per accogliere tra le note il sorgere del sole.

Tra i grandi artisti ospiti del festival in eventi tutti gratuiti ci saranno anche Edoardo Bennato, Brunori Sas, Simone Cristicchi & Amara, Michele Bravi, Biagio Izzo, Giovanni Caccamo, Mario Venuti, Erri De Luca, Gino Rivieccio, Claudia Campagnola e Marco Morandi, Marco Zurzolo feat. Tony Esposito, Claudio Di Palma, Antonio Maggio, Dolcenera e Neri per Caso, Danilo Rea & Luciano Biondini, Flo, Sergio Cammariere, Piji con Simone Colombari, Ainé, Fiorenza Calogero, Ciccio Merolla Trio, Fabio Concato, Barreca, Paolo Cresta e tanti altri. Di seguito il programma.

Agerola Sui Sentieri degli Dei – Luglio 2022

LUNEDÌ 18 | Parco Colonia Montana (viale Osservatorio Astronomico) ore19:30 Incontro con EDOARDO BENNATO e GIANMAURIZIO FODERARO LA NOSTRA STORIA TRA FAVOLE E REALTÀ

MARTEDÌ 19 | Parco Colonia Montana PREMIO SALVATORE DI GIACOMO EDOARDO BENNATO & QUARTETTO FLEGREO in CONCERTO chitarre Giuseppe Scarpato percussioni Roberto Perrone conduce GianMaurizio Foderaro

MERCOLEDÌ 20 | Parco Colonia Montana – PREMIO ROBERTO BRACCO – GINO RIVIECCIO in DA COSA NASCE COSA

GIOVEDÌ 21 | Belvedere Parco Corona – MARCO MORANDI E CLAUDIA CAMPAGNOLA in PAROLA DI WURLITZER di Paolo Logli

VENERDÌ 22 | Belvedere Parco Corona Incontro di MUSICA E PAROLE GIOVANNI CACCAMO piano e voce – OMAGGIO a FRANCO BATTIATO conduce GianMaurizio Foderaro

SABATO 23 | Parco Colonia Montana SIMONE CRISTICCHI & AMARA in Concerto per Franco Battiato TORNEREMO ANCORA conduce GianMaurizio Foderaro

DOMENICA 24 | Parco Colonia Montana PREMIO HHT ONLUS Incontro di MUSICA E PAROLE MICHELE BRAVI in ZODIACO conduce GianMaurizio Foderaro

LUNEDÌ 25 | Parco Colonia Montana – MARCO ZURZOLO feat. TONY ESPOSITO in I NAPOLETANI NON SONO ROMANTICI

MERCOLEDÌ 27 | Parco Colonia Montana – PIANOFORTISSIMO SUMMER EDITION Kermesse con 60 giovani pianisti a cura dell’Associazione Musicale Lunarmonica

GIOVEDÌ 28 | Belvedere Parco Corona – IL TEATRO GALLEGGIANTE – LA TEMPESTA TRA SHAKESPEARE ED EDUARDO a cura di Claudio Di Palma

VENERDÌ 29 Fuori Programma | Piazza Generale Avitabile – TONY TAMMARO LIVE – a cura del Bar Madamè

DOMENICA 31 | Belvedere Parco Corona – I miei cantautori – ANTONIO MAGGIO piano e voce conduce GianMaurizio Foderaro

Agerola Sui Sentieri degli Dei – Agosto 2022

LUNEDÌ 1 | Parco Colonia Montana Incontro di MUSICA E PAROLE DOLCENERA e NERIPERCASO conduce GianMaurizio Foderaro

MARTEDÌ 2 | Parco Colonia Montana – Incontro di MUSICA E PAROLE – DANILO REA & LUCIANO BIONDINI in COSA SONO LE NUVOLE Omaggio ai poeti della canzone italiana conduce Metis Di Meo

MERCOLEDÌ 3 | Belvedere Parco Corona I miei cantautori – FLO in CANZONI DI SALE conduce Metis Di Meo

GIOVEDÌ 4 | Parco Colonia Montana – PREMIO FRANCESCO CILEA – Incontro di MUSICA E PAROLE – SERGIO CAMMARIERE – QUINTET in CONCERTO – conduce Metis Di Meo

VENERDÌ 5 | Belvedere Parco Corona – PIJI con SIMONE COLOMBARI in GABER/DIVISO 2 – Omaggio al Teatro Canzone di Gaber – Luporini – I miei cantautori – AINÈ in NIENTE DI ME – conduce Metis Di Meo

SABATO 6 | Piazzale San Pietro Apostolo – FIORENZA CALOGERO in ANIMA FOLK

DOMENICA 7 | Piazzale San Pietro Apostolo – GRUPPO BANDISTICO CITTA’ DI AGEROLA in CONCERTO – a cura del Comitato Festa Sant’Antonio Abate

LUNEDÌ 8 | Parco Colonia Montana – BIAGIO IZZO, MARIO PORTFITO E FRANCESCO PROCOPIO – in UN GIORNO ALL’IMPROVVISO – con la partecipazione di RITA CORRADO – Tickets disponibili su ticketone.it

MARTEDÌ 9 | Parco Colonia Montana – OPERA LIRICA “LA TRAVIATA” di Giuseppe Verdi – Maestro Concertatore e Direttore LEONARDO QUADRINI

MERCOLEDÌ 10 | Belvedere Parco Corona – Incontro di MUSICA E PAROLE – MARIO VENUTI in SOLO – conduce GianMaurizio Foderaro

GIOVEDÌ 11 | Parco Colonia Montana – PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA – Incontro di MUSICA E PAROLE – BRUNORI SAS – conduce Gian Maurizio Foderaro

VENERDÌ 12 Osservatorio Astronomico – Salvatore Di Giacomo – ore 20:00 – LA NOTTE DEI DESIDERI – a cura dell’Associazione AstroCampania

SABATO 13 | Belvedere Parco Corona – CICCIO MEROLLA TRIO feat. PIETRO CONDORELLI – e DAVIDE AFZAL in NAPOLIFUTURE MUSIC

DOMENICA 14 | Paipo – Località “Crocifisso” – ore 19.00 partenza con guida per il Monte TRE CALLI – “QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica” – Riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

LUNEDÌ 15 Monte TRE CALLI – ore 5:00 – L’ALBA MAGICA – GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO

MARTEDÌ 16 | Piazzetta Madonnina del Forestiero – GRUPPO FOLKLORISTICO CITTA’ DI AGEROLA in CONCERTO

MERCOLEDÌ 17 | Parco Colonia Montana – PREMIO AGEROLA ALLA CARRIERA – Incontro di MUSICA E PAROLE – FABIO CONCATO in MUSICO AMBULANTE – conduce GianMaurizio Foderaro

GIOVEDÌ 18 | Belvedere Parco Corona – I miei cantautori – BARRECA in EPPURE ADESSO SUONO – conduce GianMaurizio Foderaro

LUNEDÌ 22 | Piazza Generale Avitabile – PREMIATO CONCERTO MUSICALE GIOIA DEL COLLE – “PAOLO FALCICCHIO” – a cura del Gruppo Fratres Agerola

MARTEDÌ 23 | Sede Associazione Alter ore 18:00 – Presentazione libro LE FRAGILI ALLEANZE di Luca Rossomando. Militanti politici e classi popolari a Napoli (1962-1976) MONiTOR Edizioni

MERCOLEDÌ 24 | Belvedere Parco Corona – NOVECENTO di ALESSANDRO BARICCO di e con Paolo Cresta

GIOVEDÌ 25 | Sede Associazione Alter ore 18:00 – DON CHISCIOTTE NON ABITA PIÙ QUI Centri di ricerca del Sud Tante energie profuse e tanti itinerari ad ostacoli Tante voci per orecchie che non vogliono sentire – Giannini editori

SABATO 27 | Chiesa San Matteo Apostolo – SUE SONG in ONE LOVE

DOMENICA 28 | Belvedere Parco Corona ore 19:00 LA CORSA DI PRIMAVERA – MESSA IN SCENA DEGLI ALLIEVI DEL LABORATORIO TEATRALE COMUNALE – a cura di Eferema Teatro

LUNEDÌ 29 | Belvedere Parco Corona – TRADITIONAL JAZZ SOCIETY in IL JAZZ RACCONTATO CON IL JAZZ con Domenico Birnardo tromba Antonio Di Somma trombone Pasquale Posillipo clarinetto Lello Telesco piano Antonio Pascarella banjo Giampaolo Corciulo contrabbasso Francesco Napolitano batteria Clara Arcucci voce a cura dell’Associazione Alter e Banco di Napoli Gruppo Seniores

MARTEDÌ 30 | Belvedere Parco Corona – ERRI DE LUCA in SPIZZICHI E BOCCONI

Agerola Sui Sentieri degli Dei – Settembre 2022

VENERDÌ 2 | Piazza Paolo Capasso (spazio antistante Pro Loco) ore 18:00 Presentazione del libro PASTORALE VESUVIANA di Tonino Scala Utopia edizioni

DOMENICA 4 | Piazzale Via Principe di Piemonte – ore 8:30 – DOVE OSANO GLI DEI – 2° RADUNO DI AUTO E MOTO RETRÒ a cura della Scuderia Vesuvio

LUNEDÌ 5 | Villa Coppola ore 18:00 – Presentazione del libro GLI UCCELLI NELL’ARTE POMPEIANA – di Gaetano Vincenzo Pelagalli e Giuseppe Paino Editore Valtrend

MARTEDÌ 6 | Villa Coppola ore 18:00 Presentazione VITA STEREOSCOPICA – Cartella di serigrafie di Mary Cinque, con testi di Luca Starita – a cura de Il Laboratorio di V. Avella e A. Sgambati

MERCOLEDÌ 7 | Villa Coppola ore 18:00 – Presentazione del libro IL SENTIERO DEGLI DEI di Valentina Carrano LFA Publisher

GIOVEDÌ 8 | Villa Coppola ore 18:00 – Presentazione del libro L’ITALIA E’ UN SENTIERO. Storie di cammini e camminatori di Natalino Russo – Laterza, 2019 – con Marcella Maresca, giornalista Rai

Agerola Sui Sentieri degli Dei: come partecipare:

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere ad eccezione di Un giorno all’improvviso con Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio, lunedì 8 agosto con biglietti disponibili sulle piattaforme online www.ticketone.it

Informazioni: Segreteria Festival Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13) 081 8791064

Sito ufficiale con tutti gli aggiornamenti Proloco Agerola – / Agerola Online

