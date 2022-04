Riparte la funivia del Monte Faito: un percorso straordinario dal mare alla montagna

Ph EAV

La Funivia del Faito in soli 7 minuti ci consente di andare dalla stazione di Castellammare Centro, che è a livello del mare, fino al piazzale di quota 1100 metri sulla cima del Monte Faito con una corsa panoramicissima tra panorami stupendi.

Orari e costi delle corse della Funivia del Monte Faito per l’estate 2022

La Funivia sarà riaperta sabato 16 aprile 2022 in occasione della Pasqua e effettuerà orari speciali (che troverete di seguito) per domenica 17 (giornata di Pasqua) e per lunedì 18 (lunedì in Albis, Pasquetta) .

Gli Orari ordinari delle partenze saranno i seguenti (compreso sabato 16/04 e dal 19/04 al 15/07): 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.40 – 12.00 – 12.40 – 13.00 – 13.40 – 14.00 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00

Ci saranno poi orari diversi solo per il giorno di Pasqua e Pasquetta 2022 ed in particolare

Orari del 17/04/22 ( riduzione del servizio per il giorno di Pasqua ) – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.40 – 12.00 – 12.40 – 13.00

( ) – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.40 – 12.00 – 12.40 – 13.00 Orari del 18/04/22 (prolungamento per il lunedì in Albis) – 09.00 – 09.20 – 09.40 – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.40 – 12.00 – 12.40 – 13.00 – 13.40 – 14.00 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00 – 17.20 – 17.40 – 18.00 – 18.20 – 18.40 – 19.00 (solo discesa) – 19.20 (solo discesa) – 19.30 (solo discesa)

Le tariffe in vigore ad Aprile 2022 sono le seguenti:

corsa semplice – 5,50 €

andata/ritorno – 8,00 €

andata/ritorno residenti – 5,00 €

andata/ritorno under 18 – 3,00 €

abbonamento mensile – 45,00 €

trasporto bicicletta – 1,00 €

E’ possibile anche acquistare i biglietti direttamente dallo smartphone con l’app GoEav evitando, evitando file ed attese. Informazioni

Per accedere alla Funivia dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni di legge in materia di emergenza sanitaria, pertanto saranno osservate le seguenti prescrizioni con obbligo di mascherina per i viaggiatori. L’EAV provvederà ad altre misure come la sanificazione giornaliera delle vetture, la disinfezione delle superfici di contatto ad ogni corsa ecc.

Un viaggio tra scenari incredibili e panorami stupendi

La Funivia del Monte Faito sale dal mare di Castellammare di Stabia sino agli straordinari boschi della montagna del Faito offrendo un viaggio attraverso uno scenario incredibile.

La stazione inferiore della funivia si trova a Castellammare ad appena 9 mt s.l.m. mentre quella superiore è sul Monte Faito a 1.092 mt s.l.m. e fa parte del comune di Vico Equense.

La corsa della funivia dura appena 7 minuti tra panorami incredibili. La Funivia del Vesuvio, detta Pannarella, può essere raggiunta comodamente anche da Napoli con il treno EAV Circumvesuviana – linea per Sorrento scendendo nella fermata di Castellammare di Stabia proprio nella stessa stazione che ospita anche la Funivia del Faito.

Maggiori informazioni – Funivia del Monte Faito EAV

