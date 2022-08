La Pizzeria Pharina vince il Pizza Expo per la seconda volta

Pizzeria, Ristorante, sala interna, ampio giardino e Area Kids a Caserta

Contenuto sponsorizzato

Finalmente si ritorna a socializzare con la giusta attenzione al Pizza Expo di Caserta. L’ultima edizione si tenne nel 2019, e vinse per la prima volta la Pizzeria Pharina. Dopo 2 anni di stop causa pandemia, dal 13 al 17 Luglio, presso i maglifici giardini della Reggia di Caserta si è tenuta la quinta edizione del Pizza Expo Caserta. Vinta per il seconda volta consecutiva da Pharina, questa volta in ex aequo con Andrii Borshch. Nomi illustri! Diverse pizzerie partecipanti, con serate musicali e spettacoli con importanti artisti come Andrea Sannino, Peppe Iodice, I Cugini di Campagna, Enzo Avitabile che hanno dato lustro all’evento.

Pasquale Russo pizzaiolo di Pharina, si è aggiudicato il Trofeo Reggia con la pizza Ciummarella, proposta come specialità oltre alle classiche Margherita e Marinara: Pomodoro San Marzano all’ombra, provola, peperoncini verdi di fiume spadellati con pomodorini del Piennolo, salsiccia, Parmigiano Reggiano, olio evo e basilico. Una vera delizia. La pizza è presente a menù tra le proposte stagionali.

Menù in cui spiccano anche: La Costiera con Ricotta di bufala, provola di Agerola, salame napoletano e fiori di zucca; La Pharina con Vellutata di zucchine, mozzarella di bufala campana DOP, baccalà in pastella, peperone crusco sbriciolato e foglioline di menta; La Margherita D’Oro con Pomodoro marzanello giallo, fior di latte, Parmigiano Reggiano, olio evo e basilico; La We Mammà con ragù napoletano, mozzarella di bufala campana DOP, parmigiana di melanzane, polpettine di manzo scelto e all’uscita scaglie di cacioricotta.

Oltre al menù pizza, è possibile scegliere anche tra alcune proposte di ristorazione, carne alla brace e panini con bun preparato dai maestri pizzaioli: Ziti con crema di friarielli alla napoletana, tocchetti di baccalà, mousse di ricotta di bufala; Insalata di mare 2.0 con carpaccio di gamberi rossi mazara del vallo, riccioli di calamari, tentacoli di polpo; Roll di salmone marinato, mazzancolle, uova di salmone e verdure croccanti.

Altra gustosa specialità è la degustazione di 3 mini tartare di scottona, su crema di parmigiano reggiano, olio al mandarino, acciughe, capperi, polvere d’oro e pane carasau. Perchè andare da Pharina? beh, oltre a un eccellente servizio e prodotti di qualità, ma anche…

La famiglia, e non solo, qui da Pharina si può ritrovare serenità e il piacere di stare con le persone care. Riassaporare in totale sicurezza le ampie sale, e il grande giardino esterno totalmente attrezzato per mangiare anche all’aperto.

Importantissimo per le famiglie la spaziosa area kids ristrutturata con servizio animazione sempre presente e giochi interattivi. Proprio per le diverse opzione di clientela da Pharina è possibile anche organizzare feste ed eventi privati. Se vuoi vedere il video della struttura con sala interna giardino e area kids clicca Video Pharina.

Informazioni: