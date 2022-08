Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 26 al 28 agosto 2022

© Napoli da Vivere

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Per l’estate iniziamo prima dai tanti eventi vicino Napoli e poi per quelli a Napoli

Anche in questo periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend. Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 26 al 28 agosto 2022 con le proposte più interessanti del weekend a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti in Campania e poi quello con pochi euro e poi gli eventi gratuiti a Napoli e poi quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

La Sagra del Pesce 2022 di Ercolano (NA)

Una bella festa che ritorna anche quest’anno, per tre weekend a cura del Comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano e che promette tanto buon pesce, tra cui risotto alla pescatora e il cuoppo di mare, e tante altre buone specialità prossima 26-27-28 Agosto 2022. La Sagra del Pesce

A Capri, nella splendida Villa San Michele “Il salotto della Sfinge”

Si terrà dal 23 al 26 agosto 2022 la nuova edizione de “Il Salone della Sfinge” a Villa San Michele ad Anacapri, una rassegna gratuita di incontri di cinema, letteratura e arte che quest’anno affronta il tema de” il conflitto”. “Il salotto della Sfinge”

“Teatro Fuori le mura”: spettacoli gratuiti tra le frazioni e i borghi di Sorrento

Fino al 31 agosto una bella rassegna con spettacoli gratuiti nei luoghi più belli vicino Sorrento. La rassegna dal titolo “Teatro Fuori le mura 2.0“presenta spettacoli di teatro, musica e cabaret e, in alcuni casi c’è anche la navetta gratuita dal centro di Sorrento. “Teatro Fuori le mura”

A Acciaroli la fiera itinerante dell’Enogastronomia e dell’Artigianato

Gusto Italia in Tour, la grande fiera itinerante del gusto con tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico arriva a Acciaroli fino al 28 agosto 2022 Gusto Italia in Tour

“Lauro Festival 2022”: notte bianca, festa della birra e tanti eventi e spettacoli a Lauro

Fino al 10 Settembre 2022 a Lauro ci sarà un ricco programma di eventi, sagre e spettacoli tra le suggestive atmosfere di Palazzo Pignatelli e del Castello Lancellotti, e in altri posti caratteristici della cittadina irpina. “Lauro Festival 2022”

Il Villammare Film Festival con grandi film e grandi ospiti

Dal 23 al 27 agosto 2022 a Villammare la 21^ edizione del Villammare Festival Film&Friends. con ottimi film e tanti personaggi e dive del mondo del cinema tra cui Corinne Cléry, Mariagrazia Cucinotta, Raffaella Di Caprio, Ornella Muti e tanti ospiti Villammare Film Festival

Serate Medievali nel borgo fantasma di Apice Vecchia

Nei giorni 26, 27 e 28 agosto 2022 vicino a Benevento, nell’antico borgo fantasma di Apice Vecchia, ritornano le serate medievali tra la contea di Apice ed il suo maestoso Castello Serate Medievali

Torna la grande Festa del Vino 2022 a Castelvenere

Grande festa a Castelvenere dal 26 al 28 agosto 2022 per la 40^ edizione della Festa del Vino, nel paese con la superficie coltivata a vino più grande della Campania e del sud con visite alle cantine e degustazioni, street food e non solo. Festa del Vino a Castelvenere

La Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella

Quattro giorni di festa da venerdì 26 a lunedì 29 agosto 2022 a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno per la 42^ edizione della Sagra della Braciola. La festa è più vecchia sagra enogastronomica dei Monti Picentini La Sagra della Braciola

Sponz Fest il grande festival dell’Alta Irpinia con Vinicio Capossela e tanta musica gratis

Un grande festival itinerante per l’Alta Irpinia con Vinicio Capossela dal 21 al 27 agosto 2022 che quest’anno giunge alla sua decima edizione e si svolgerà nei comuni di Sant’Andrea di Conza, Andretta e Calitri.

Estate Blu 2022: sempre tanti eventi a Piano di Sorrento

Fino a settembre a Piano di Sorrento tanti eventi nei grandi spazi affacciati sul mare di Villa Fondi o in altri bei luoghi di Piano di Sorrento. Eventi culturali ed artistici, spettacoli di musica, teatro e danza Estate Blu 2022…davanti al golfo di Surriento.

Porcino in Festa a Liberi

Una specialità gastronomica in ogni weekend a Liberi sulle montagne casertane Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate all’insegna dei sapori genuini: il 27 e 28 agosto – la sagra del Porcino in Festa Le Sagre di Liberi

Amalfi Summer Fest: la grande rassegna degli eventi per l’estate 2022. Il programma

Per tutto il mese di agosto 2022 l’Amalfi Summer Fest il programma di eventi estivi organizzati dal comune. Musica jazz, teatro, concerti sinfonici, reading e performing act con grandi nomi internazionali e italiani Amalfi Summer Fest

L’estate a Sorrento, a Villa Fiorentino, con tanti spettacoli, eventi e concerti anche gratuiti

Un ricco programma con eventi gratuiti e a pagamento per l’estate 2022 a Villa Fiorentino nel centro di Sorrento dal 3 al 28 agosto. Estate a Villa Fiorentino.

Agerola Sui Sentieri degli Dei 2022 con spettacoli gratuiti

Tra le bellezze delle cime dei Monti Lattari Agerola Sui Sentieri degli Dei con spettacoli ed eventi gratuiti dal 18 luglio fino al 8 settembre 2022. 1 solo spettacolo di Biagio Izzo a pagamento. Agerola Sui Sentieri degli Dei

Vicoli in Arte a Positano: i tantissimi eventi per strada

Ritorna a Positano e nelle sue splendide frazioni la seconda edizione della rassegna Vicoli in Arte che presenta tanti eventi e spettacoli per strada, fino a settembre. Appuntamenti musicali ed artistici, con serate di grande musica di qualità, che si terranno per l’intera stagione estiva Vicoli in Arte a Positano

Incontri gratuiti di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli di Massa Lubrense

Tra gli eventi estivi proposti dal comune di Massa Lubrense tutti i lunedi e giovedì di luglio e agosto ci saranno anche degli straordinari incontri di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli della cittadina della penisola sorrentina. “Omaggio alla Bellezza”

I concerti gratuiti nel weekend durante le sagre e feste in Campania

Tante sagre e feste a Napoli e in Campania in questo periodo in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza. In molti casi ci sono anche tanti concerti gratuiti e vi segnaliamo quelli degli artisti più famosi come Enzo Avitabile, Sal Da Vinci ecc… I concerti gratuiti nel weekend

Dove fare il bagno a Procida: le spiagge più belle dell’isola più piccola del golfo di Napoli

Non tante ma molto belle le spiagge dell’isola di Procida bagnate sempre da acque limpide e con una sabbia scura e un poco più doppia della sabbia normale che ricorda l’origine vulcanica dell’isola. le spiagge più belle

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere il Parco Nazionale del Vesuvio

(a pagamento solo 1) – Il Vesuvio è un luogo straordinario, un vero paradiso della biodiversità che può essere comodamente esplorato a piedi grazie a 11 straordinari sentieri immersi nella macchia mediterranea, lunghi in totale quasi 60 chilometri, tra panorami stupendi e luoghi unici al mondo 11 straordinari sentieri del Vesuvio

Dove fare il bagno in Campania. Le 18 Bandiere Blu per l’Estate 2022

La Campania è al secondo posto in Italia, anche quest’anno, per l’assegnazione delle Bandiere Blu, gli ambiti riconoscimenti che si basano su ben 33 criteri internazionali di valutazione. Tutte le spiagge della provincia di Napoli e Salerno

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone”

Aperto ad accesso libero al pubblico fino al 31 dicembre 2022 lo straordinario sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone” del Parco Nazionale del Vesuvio il sabato e la domenica, sentiero n 4 del Parco del Vesuvio

A Bacoli la spiaggia di Casevecchie, di oltre 5000 mq, torna fruibile dopo 40 anni

Un luogo stupendo di nuovo accessibile. A Bacoli la spiaggia di Casevecchie, tra il centro di Bacoli e Miseno, è una spiaggia di oltre 5.000 mq di sabbia con un panorama mozzafiato. Inaccessibile da oltre 40 anni . A Bacoli la spiaggia di Casevecchie

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno”

Un nuovo e bellissimo sentiero nel Parco Nazionale del Vesuvio in località Piana Tonda nel Comune di Terzigno percorribile anche dalle persone con difficoltà motorie. “La Pineta di Terzigno”

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Riaperto al pubblico il grande parco di Villa Bruno a San Giorgio, uno tra i più belli delle ville del Miglio d’Oro, Riapre il parco di Villa Bruno

Passeggiata a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia

Passeggiate con la pro loco per visitare il borgo di Gesualdo in provincia di Avellino, uno tra i borghi più belli d’Italia. Con Gesualdo salgono a 12 i borghi campani presenti nella classifica nazionale. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite

Sii possono visitare gratuitamente le antiche Domus di Stabiae, centro commerciale già importante all’epoca dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. Due ville splendide si trovano a Castellammare di Stabia e Villa Arianna, la più antica, è stata riaperta da poco al pubblico dopo una lunga chiusura le antiche Domus di Stabiae

Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Alcuni gratis – Estate a Sorrento, a Villa Fiorentino, con tanti spettacoli, eventi e concerti anche gratuiti

Un ricco programma con eventi gratuiti e a pagamento per l’estate 2022 a Villa Fiorentino nel centro di Sorrento dal 3 al 28 agosto. Estate a Villa Fiorentino.

Alcuni gratis – Cetara Arts Festival: festival di teatro e musica a Cetara

Cetara Arts Festival, il festival di teatro e musica si svolgerà in due parti e precisamente dal 23 al 30 luglio 2022 e poi dal 25 agosto al 3 settembre 2022 nel borgo sul mare di Cetara nella splendida Costiera Amalfitana. Cetara Arts Festival

Da 2 euro – Aperture serali nei musei e siti archeologici di Napoli e Campania con visite e spettacoli

Esperienze straordinarie a Napoli e in Campania con l’apertura serale dei Musei e luoghi di cultura. E’ infatti possibile passeggiare di sera tra le sale di Palazzo Reale o tra gli imponenti tempi di Paestum, o tra le antiche strade di Ercolano, Pompei e di Cuma o tra i sentieri del Vesuvio a volte assistendo anche a straordinari spettacoli e, il più delle volte, pagando solo pochi euro Aperture serali nei musei e siti archeologici

2,80 euro – Il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2022

Da sabato 11 giugno 2022 riprende il servizio di bus giornaliero dell’EAV che va dall’Arenella a Miseno, dalle colline di Napoli allo splendido mare di Miseno sulla costa Flegrea passando dal Vomero e dalla zona di Fuorigrotta Il Bus del Mare

3,50 euro – A Portici il cinema all’aperto con Fresko Film

Anche quest’anno, fino al 4 settembre 2022, a Portici ci sarà “Fresko Film” una rassegna che da anni propone la proiezione di film anche all’aperto nel centro della cittadina vesuviana Fresko Film

4 euro – Cinema all’aperto e spettacoli nel grande Parco Urbano di Sebastiano al Vesuvio

Dall’8 luglio al 4 settembre nel Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio tanti film all’aperto con 500 posti a sedere e film a soli 4 €. In alcune serate anche spettacoli. Agorà – San Sebastiano al Vesuvio

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

Prezzo 5 euro – Aperture serali nei weekend delle ville romane di Stabia, Oplontis e Boscoreale

La sera dei sabati e domenica dal 6 agosto al 2 ottobre 2022 sarà possibile accedere a Villa San Marco a Stabia, alla Villa di Poppea a Oplontis, a Villa Regina a Boscoreale illuminate per l’occasione e al Museo Archeologico di Stabia Reggia di Quisisana per delle straordinarie passeggiate notturne con anche visite guidate tematiche, percorsi narrati e performance teatrali con visite gratuite, o con un piccolo pagamento. Aperture serali nei weekend

5 euro – Aperture serali estive e concerti negli scavi di Paestum e Velia con anche Vecchioni e Capossela

Aperture straordinarie serali nell’area archeologica di Paestum e in quella di Velia. Concerti dal 22 luglio al 20 agosto mentre le aperture serali saranno fino al 3 settembre. Aperture serali estive

5 Euro – Visite notturne nel Parco Archeologico di Pompei

Tutti i venerdì di luglio e agosto si potranno effettuare visite serali nello straordinario Parco Archeologico di Pompei a soli 5 euro. Prossimo 19 agosto Serate estive a Pompei

5 euro – Visite notturne al Parco Archeologico di Ercolano con i “Tableaux Vivants”

Otto straordinarie aperture notturne tra le antiche vie di Ercolano dal 29 luglio al 9 settembre 2022. Straordinarie visite guidate notturne tra luci, proiezioni di immagini e “Tableaux Vivants” a soli 5 euro- Prossima venerdì 19 agosto 2022 “I Venerdì di Ercolano”

Tra i 5 e 10 euro – Antichi Scenari: musica, teatro e danza nei luoghi più belli del Campi Flegrei

Fino all’11 settembre tanti spettacoli e interessanti spettacoli dal vivo nei luoghi più suggestivi e significativi di Campi Flegrei itineranti a prezzi contenuti. Prossimi Macellum Tempio di Serapide – 25 agosto / Villa Avellino – 27 agosto/Piscina Mirabilis Antichi Scenari

dai 5 ai 9 euro – A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Fino al 30 settembre 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro-8 euro a/r. Riparte la funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Riprendono sabato 16 aprile le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Riprende la Funivia del Faito

6 euro – L’Irpinia Express, il treno storico che porta nei luoghi più belli dell’Irpinia

Domenica 28/8/2022 ci sarà il Treno turistico ci sarà il Treno turistico da Avellino a Patenopoli,e poi il 30/8/2022 ci sarà il Treno turistico da Avellino a Montefalcione. Due bei viaggi in treno storico dell’Irpinia Express alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Riparte l’Irpinia Express

Da 7 euro – Ferrovie in Miniatura al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre 2022 torna al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa la fiera Ferrovie in Miniatura. La Fiera del modellismo ferroviario è alla sua terza edizione nel territorio partenopeo. Organizzata in collaborazione con la FIMF, la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, sarà ospitata negli spazi e saloni del museo. Ferrovie in Miniatura

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Spettacoli gratuiti di musica, danza e teatro nella Villa Comunale di Napoli

Dal 27 al 31 agosto ancora tanti spettacoli gratuiti di musica, danza, teatro, reading negli spazi della Villa Comunale di Napoli e un evento al Maschio Angioino con Isa Danieli, la Nuova Orchestra Scarlatti e tanti altri. “Al Parco in armonia”

110 percorsi di visite guidate gratuite a Napoli: al via “Itinerari nelle Municipalità”

Fino al 7 ottobre tantissime di visite guidate gratuite a Napoli con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine. Itinerari nelle Municipalità

La Musica che gira intorno: concerti gratuiti a Napoli nelle 10 municipalità

Fino all’11 settembre concerti gratuiti di Peppe Barra, Andrea Sannino, Fabrizio Bosso, Morgan, Katia Ricciarelli e tanti altri artisti nel nuovo programma del Comune di Napoli “tra le 10 municipalità cittadine. La Musica che gira intorno

Come prenotare a Napoli per la spiaggia libera della Gaiola

E’ aperta a Napoli una delle spiagge più belle della città, quella della Gaiola, che si trova all’interno dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. L’accesso è libero e consentito a 400 persone al giorno e solo con prenotazione online: Come prenotare alla Gaiola

A Napoli riaperta la Spiaggia delle Monache: come prenotare l’ingresso gratuito

Bagno gratis a Posillipo a Napoli a numero chiuso su prenotazione sulla bella spiaggia delle Monache la spiaggia libera a Palazzo Donn’Anna. Massimo 400 persone al giorno. Come prenotare

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 22 al 26 agosto 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 22 a sabato 26 agosto 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli

Nuovo orario estivo dei parchi napoletani con apertura di notte in Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E in Villa Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all’antico splendore: Orario estivo dei parchi cittadini

Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei we con green Pass e mask. Ffp2 Riaperta la chiesa di San Gennaro

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

da 3,50 a 5 euro – Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dal 22 al 28 agosto 2022

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 22 al 28 agosto 2022 a Napoli e nelle vicinanze Cinema all’Aperto 2022

2 euro – Il venerdì sera il Palazzo Reale di Napoli aperto a soli 2 euro

Dal 5 agosto al 9 settembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli sarà visitabile, in via straordinaria, tutti i venerdì sera dalle 20.00 alle 23.00 con un ticket ridotto di soli 2 euro. Prossima 26 agosto . Palazzo Reale aperto a soli 2 euro

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

5 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo di Napoli dalla collina di San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli a Capodimonte. Ingresso 6 euro con Museo del 900i. Castel Sant’Elmo

5 euro – Cinema all’aperto di sera da Foqus a Napoli ai Quartieri Spagnoli

A 5 euro nell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, all’interno della Corte dell’Arte, si terrà, fino al 11 settembre una rassegna di film di qualità all’aperto Cinema all’aperto di sera

Da 5,60 euro – Ad Ischia e Procida si potrà arrivare anche con la Ferrovia Cumana da Napoli

Dal lunedì al venerdì, fino a fine agosto 2022, attivato un servizio con biglietto integrato ferrovia-traghetto per raggiungere dal molo di Torregaveta in 10 minuti l’isola di Procida e in 30 quella di Ischia a prezzi convenienti. Con la Cumana nelle isole

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

da 10 euro in su – Ridere a Napoli con spettacoli serali nel cortile del Maschio Angioino

Ridere è la rassegna di spettacoli comici serali al Maschio Angioino dal titolo “Il cortile del Castello” con 400 posti a sedere fino al 31 agosto 2022. spettacoli serali nel Maschio Angioino

10 euro – Riparte l’Archeotreno: da Napoli Centrale al Sito Archeologico di Pompei in treno storico

Il 28 agosto 2022 ci sarà una corsa straordinaria dell’Archeotreno Campania il treno storico che ci consentirà di andare comodamente dal centro di Napoli all’area archeologica di Pompei. Riparte l’Archeotreno

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

