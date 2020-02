Bellavia, la pasticceria della tradizione e il concept Don Cake aprono ad Arcofelice

La famiglia dei pasticcieri Vincenzo Bellavia e Don Cake aprono a Arco felice un mega store! Scusate se è poco..

Pasticceria Vincenzo Bellavia e Don Cake a Febbraio si fondono in un Mega Store ad Arco felice in via Miliscola. Qui è proprio il caso di dire che tradizione e innovazione si incontrano per soddisfare le esigenze dei clienti, anche quelli più giovani, dalle prime ore dell’alba fino a tarda notte quando vuoi fare l’ultimo dolce stop prima di andare a nanna. La quarta generazione dei Bellavia ha pensato anche alle comode sedute nonché ampi spazi per aperitivo e rosticceria.

Il salato non guasta mai! A ciò si aggiunge la immancabile caffetteria, cornetteria e la bakery per completare le esigenze dei palati. Insomma quando entri non puoi non uscire soddisfatto! L’ampia terrazza con posti a sedere da quel tocco in stile “me la prendo comoda e voglia di fare altro scansati“. Tutti gli amici della zona ora non hanno più scuse. D’altronde che scuse puoi avere difronte a Cassate e cannoli siciliani riempiti al momento con ricotta di pecora? Poi se vuoi andare oltre c’è il Nido di Rondine: impasto bigne, pan di Spagna bianco, crema chantilly e fragoline di bosco. Se, ancora vuoi dare un’emozione al tuo palato non puoi fare a meno dei Pasticciotti. Un classico con crema pasticciera e amarene, al cioccolato e con pistacchio di Bronte.

Vincenzo Bellavia nasce nel 1925. Il nuovo brand della famiglia Bellavia è Don Cake. Qui la tradizione incontra la voglia di osare, infatti le Delizie al Cucchiaio il mood del momento… ma anche le immancabili torte monoporzioni, oppure i Mini Don (uno tira l’altro e non ti fermi più). Ovviamente se pensi che il cornetto non ci sia ti stai sbagliando alla grande. Qui trovi nel banco i Cornetti sfornati al momento (pasta brioche, doppia sfoglia, variegato al cioccolato). Fontane di cioccolato, Nutella e pistacchio per farcire al momento tutta la cornetteria e per completare le guarnizioni delle varie delizie il cucchiaio. Gli amanti qui troveranno tutta la linea Tiramisù al Cucchiaio, classico, alla Nutella e al Pistacchio, oppure Donna Bomba: pan di Spagna bianco, crema chantilly e fragoline di bosco. Ancora Cioccolotta Biscuits con Nutella, pan di Spagna al cacao, gocce di cioccolato al latte e Nutella Biscuits.

Infine il Cannolo di Don: ricotta alla siciliana, sbriciolata di cannolo croccante e gocce di cioccolato. Certo, mi dirai, ma qui siamo nel tempio delle golosità! Si, questo è il bello, tu entra da loro poi sicuramente ne uscirai con un animo più dolce, pronto a divorare (se non l’hai fatto già dentro), quello che hai scelto. Per San Valentino la famiglia Bellavia ha creato la Don Box regalo su 2 piani. Al primo rose e fiori vari. Al secondo la tua personalizzazione con le tante specialità di Don: delizie al cucchiaio, cornetti, fette di torta, muffin, cioccolatini.. E un pizzico d’amore!

No ai Fiori.. Sì alla Don Box! ❤️🌹Una dolce sorpresa, un regalo che lascia il segno, a qualsiasi ora! #DonCake Pubblicato da Don Cake su Martedì 7 gennaio 2020

È possibile su prenotazione consegnarla a qualsiasi ora della giornata. Dalla regia dicono che fervono i preparativi e per febbraio inizia l’avventura. Buone calorie a tutti! Mi raccomando rimanete sintonizzati perché prossimamente ci saranno nuove aperture!

Info & Contatti