Aperture serali nei weekend delle ville romane di Stabia, Oplontis e Boscoreale

Visite gratuite, o con un piccolo pagamento, per delle straordinarie aperture serali nelle splendide ville romane di Stabia e Oplontis per tutta l’estate fino all’inizio di ottobre nei weekend. Aperto anche il Museo archeologico di Stabia nello splendido Palazzo Reale di Quisisana a Castellammare

Tutti i sabati e domenica dal 6 agosto al 2 ottobre 2022 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 (con ultimo ingresso alle ore 22:00) sarà possibile accedere a Villa San Marco a Stabia, alla Villa di Poppea a Oplontis, a Villa Regina a Boscoreale illuminate per l’occasione e al Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi – Reggia di Quisisana per delle straordinarie passeggiate notturne con anche visite guidate tematiche, percorsi narrati e performance teatrali.

Le Ville fanno parte del grande Parco Archeologico di Pompei, che, potrà essere in parte visitato di sera nei venerdì di agosto fino al 26 agosto (escluso il 12) al costo di soli 5€. Alcune ville saranno aperte di sabato altre di domenica sera.

I sabati sera alla Villa di Poppea a Oplontis e a Villa Regina a Boscoreale

Di sabato sera ci saranno aperture serali alla Villa di Poppea ad Oplontis e alla Villa Regina di Boscoreale nei giorni di sabato 6, 13, 20, 27 agosto, 3, 10, 17, 25 settembre e 1 ottobre dalle ore 20:00 alle ore 23:00.

Ci sarà ingresso gratuito a Villa Regina mentre alla Villa di Poppea l’ingresso costa 5 € Il biglietto è acquistabile presso la biglietteria del sito o on-line sul sito www.ticketone.it ( + 1,50€ di prevendita on line).

Le domeniche sera nei siti di Stabiae

Nelle seguenti domeniche del 7, 14, 21, 28 agosto, 4, 11, 18 e 25 settembre e 2 ottobre, dalle ore 20,00 alle 23,00, ci saranno aperture serali a Villa San Marco a Stabia e “Domenica alla Reggia” presso il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi – Reggia di Quisisana.

Ci sarà l’ingresso gratuito a Villa San Marco, mentre l’ingresso al Museo di Stabia è al costo consueto di 6 € Il biglietto è acquistabile presso la biglietteria del sito o on-line sul sito www.ticketone.it ( + 1,50€ di prevendita on line).

Ad agosto visite guidate gratuite a Oplontis

Fermo restando il ticket d’ingresso di 5€ nella Villa di Poppea a Oplontis (Torre Annunziata) ci saranno solo ad agosto i seguenti itinerari tematici gratuiti, a cura dell’Archeoclub di Torre Annunziata “Mario Prosperi” e del gruppo storico Oplontino in collaborazione con l’associazione Ospitalità diffusa. Orario delle visite ore 20:00, 21:00 e 22:00 (non è necessaria la prenotazione)

6 agosto : “Lusso e bellezza ad Oplontis” approfondimento tematico con letture tratte da opere di Ovidio ed esposizione presso il giardino meridionale, di oggetti relativi alla cosmesi, all’igiene ed ornamenti del mondo antico. (visita in lingua inglese alle ore 20:00).

: “Lusso e bellezza ad Oplontis” approfondimento tematico con letture tratte da opere di Ovidio ed esposizione presso il giardino meridionale, di oggetti relativi alla cosmesi, all’igiene ed ornamenti del mondo antico. (visita in lingua inglese alle ore 20:00). 13 agosto : Vinalia rustica approfondimento tematico presso il giardino meridionale con letture tratte da testi classici sul tema del vino e sulla festa romana in onore di Venere che veniva celebrata il 19 agosto per propiziare l’abbondanza della vendemmia.A seguire degustazione di vini campani.

: Vinalia rustica approfondimento tematico presso il giardino meridionale con letture tratte da testi classici sul tema del vino e sulla festa romana in onore di Venere che veniva celebrata il 19 agosto per propiziare l’abbondanza della vendemmia.A seguire degustazione di vini campani. 20 agosto : approfondimento tematico sulle tecniche pittoriche che è possibile ammirare anche negli spazi della Villa di Poppea con i suoi magnifici affreschi così ancora ben conservati.

: approfondimento tematico sulle tecniche pittoriche che è possibile ammirare anche negli spazi della Villa di Poppea con i suoi magnifici affreschi così ancora ben conservati. 27 agosto: approfondimento tematico sulla lavorazione del vetro con riferimento anche agli oggetti rinvenuti ad Oplontis quali balsamari, coppe e barattoli in vetro.

In tutti i siti l’apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio in programma il 25 settembre prevede ingresso al costo di 1€

Ticket d’ingresso alla Villa di Poppea di Oplontis con TicketOne – (5€ + 1,50€ di prevendita on line).

(5€ + 1,50€ di prevendita on line). Ticket d’ingresso al Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi – Reggia di Quisisana con TicketOne (6€+ 1,50€ di prevendita on line).

