Cetara Arts Festival: festival di teatro e musica nel borgo marinaro di Cetara in Costiera Amalfitana

Ritornano gli spettacoli teatrali nello splendido borgo di Cetara, conosciuto in tutto il mondo come centro di produzione della ottima colatura di alici con alcuni a pagamento e altri a ingresso libero

Arriva il Cetara Arts Festival, il festival di teatro e musica diretto da Vincenzo Albano, si svolgerà in due parti e precisamente dal 23 al 30 luglio 2022 e poi dal 25 agosto al 3 settembre 2022 sempre nel borgo sul mare di Cetara nella splendida Costiera Amalfitana.

Nato anni fa come Teatri in Blu quest’anno il festival è stato chiamato Frangenti e propone sia musica d’autore dal vivo ma maggiormente spettacoli teatrali nel borgo di Cetara, conosciuto in tutto il mondo come centro di produzione della ottima colatura di alici.

: Cetara borgo Prezzi : a partire da 12€

: a partire da 12€ Quando: dal 23 al 30 luglio 2022 e poi dal 25 agosto al 3 settembre 2022

Tre sezioni per il festival #KIDS, #Stories e #Live

Quest’anno tre sezioni per questa edizione: #KIDS, #Stories e #Live che si svolgeranno in luoghi suggestivi del borgo, come la Torre Vicereale, Piazza San Francesco, Piazzetta Grotta, Chiesa di San Pietro e l’Agorà dei Poeti e degli Artisti presso Piazzetta al Casale.

SEZIONE #STORIES | dedicata al teatro, alla letteratura, alla poesia.

SEZIONE #LIVE | dedicata alla musica e al cantautorato italiano.

SEZIONE #KIDS | dedicata al teatro-ragazzi, che unisce grandi e piccini.

Eventi sezione Live

23 luglio – Giorgio Poi – area porto

30 luglio – Cristina Donà – area porto,

25 agosto – Folcast – Piazzetta Grotta (10 euro)

27 agosto – Zibba e Erica Mou – Piazzetta Grotta (15 euro)

1 settembre – Cecilia – Piazzetta Grotta (10 euro)

3 settembre – Riccardo Sinigallia – Piazzetta Grotta (15 euro)

Eventi sezione Kids

23 luglio – ore 20:30 – Piazza S. Francesco- “Pocket Circus – Il circo in valigia”

25 luglio – ore 20:30 – Chiesa di S. Pietro Apostolo- “I racconti di Fernando, storia di un panettiere pescatore”

27 luglio – ore 20:30 – Piazzetta Grotta – “Il Fiore Azzurro”

29 luglio – ore 19:30 – Piazza S. Francesco – “Che Viaggio!”

25 agosto – ore 20:30 – Chiesa S. Pietro Apostolo – “Le favole della saggezza”

27 agosto – ore 20:30 – Piazza S. Francesco – “Storie di pezza”

30 agosto – ore 20:30 – Piazzetta al Casale – partecipazione libera – “Mare Monstrum” laboratorio

31 agosto – ore 20:30 – Chiesa S. Pietro Apostolo – “Appeso a un filo”

01 settembre – ore 20:30 – Piazza S. Francesco – “Pulcinella che passione”

2 settembre – 20:30 Sala Benincasa – “Anche i cani hanno un’adolescenza difficile”

3 settembre – 20:30 Piazza S. Francesco – Dov’è finito il Principe Azzurro?” (

Tutte le rappresentazioni sono ad ingresso libero fino ad esaurimenti posti e sono adatti a un pubblico di tutte le età, a partire dai 3 anni.

Eventi sezione Stories

26 luglio – ore 20:30 – Torre Vicereale – 10 euro – spettacolo e degustazione – “Il Vecchio e il Mare” di E. Hemingway con Paolo Cresta e Carlo Lomanto.

28 luglio – ore 20:30 – Torre Vicereale ingresso – 10 euro – spettacolo e degustazione – “Omu a mari” dal romanzo di Stefano D’Arrigo, Horcynus Orca.

26 agosto – ore 20:30 – Torre Vicereale ingresso – 10 euro – spettacolo e degustazione – “La vita salva” 28 agosto – ore 20:30 – Piazzetta al Casale – ingresso libero fino ad esaurimento posti – “Un giorno bianco” reading, tra musiche e parole

Maggiori informazioni e prenotazioni – evento ufficiale – info@ablativo.it | 329 4022021

Cetara Arts Festival

