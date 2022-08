Cinema all’aperto con Fresko Film a Portici

Una rassegna che si tiene da anni sempre nei grandi spazi all’aperto dell’Istituto comprensivo da Vinci-Comes al Viale Bernini con una buona presenza di persone e con tanti ottimi film

Anche quest’anno, fino al 4 settembre 2022, a Portici ci sarà “Fresko Film” una rassegna che da anni propone la proiezione di film anche all’aperto con una buona programmazione di pellicole nel centro della cittadina vesuviana per il periodo estivo.

La rassegna si tiene anche quest’anno nei grandi spazi all’aperto dell’Istituto comprensivo da Vinci-Comes al Viale Bernini, con inizio delle proiezioni alle 21.00.

25 film e 60 giorni di programmazione per Fresko Film

Il costo del biglietto è rimasto a 3,50 euro a persona a Fresko Film e i bambini al di sotto dei 3 anni entreranno gratuitamente: sono previste agevolazioni per i diversamente abili. Il Fresko Film è un’iniziativa che ha come direttore artistico Sergio Perasole e prevede, per l’edizione 2022 iniziata a luglio, 25 film per 60 giorni di programmazione.

Fresko Film 2022 – Portici – Film di Agosto e Settembre

Lunedì 1 agosto – Sonic due

Martedì 2 agosto – Sonic due

mercoledì 3 agosto – Il giorno più bello

giovedì 4 agosto – Il giorno più bello

venerdì 5 agosto – Memory

sabato 6 agosto – Memory

domenica 7 agosto The french dispatch

lunedi 8 agosto – The french dispatch

martedì 9 agosto – Alla vita

mercoledì 10 agosto – Alla vita

giovedì 11 agosto – Qui rido io

venerdì 12 agosto – Qui rido io

sabato 13 agosto – Qui rido io

domenica 14 agosto – Una notte da dottore

lunedi 15 agosto – Una notte da dottore

martedì 16 agosto – Io e Lulu

mercoledì 17 agosto – Io e Lulu

giovedì 18 agosto – The Northman

venerdì 19 agosto – The Northman

sabato 20 agosto -Assassinio sul Nilo

domenica 21 agosto – Assassinio sul Nilo

lunedì 22 agosto – Assassinio sul Nilo

martedì 23 agosto – Spencer

mercoledì 24 agosto – Spencer

giovedì 25 agosto – Il capo perfetto

venerdì 26 agosto – Il capo perfetto

sabato 27 agosto – Tre piani

domenica 28 agosto – Tre piani

lunedì 29 agosto – Tre piani

martedì 30 agosto – Una vita in fuga

mercoledì 31 agosto – Una vita in fuga

giovedì 1 settembre – Una vita in fuga

venerdì 2 settembre – Diabolik.

sabato 3 settembre – Diabolik.

domenica 4 settembre – Diabolik.

Fresko Film 2022 – Apertura botteghino 20,30 – Portici Informazioni – 333/7365351 anche WhatsApp

