Incontri gratuiti di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli di Massa Lubrense

Tanti eventi per l’estate nei luoghi più belli di Massa Lubrense: tra questi anche straordinari incontri di Yoga & Pilates al tramonto

Nell’ambito del programma di eventi estivi proposto dal comune di Massa Lubrense assieme alla Pro Loco, in penisola sorrentina per questa estate 2022 ci saranno anche degli straordinari incontri di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli della cittadina della penisola sorrentina.

Le attività nell’ambito del programma estivo dal titolo “Omaggio alla Bellezza” che ci propone anche incontri per la salute della mente e del corpo. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria presso la Pro Loco (numero alla fine del post).

Yoga e Pilates sono infatti due attività pensate per ritrovare se stessi ed una corretta forma fisica a stretto contatto con la bellezza che ci circonda. Non a caso gli incontri saranno effettuati al tramonto in due dei luoghi più belli di Massa Lubrense: il Castello dell’Annunziata e quella della meravigliosa terrazza della Chiesa di Marciano.

Attività utili per il benessere del corpo e della mente

Questi due attività pilates e yoga possono davvero essere utili per il benessere del corpo e della mente perché aiutano chi pratica questi esercizi a connettersi in maniera profonda con se stessi.

Lo Yoga punta al benessere mentale attraverso l’esercizio fisico aiutando così chi lo pratica a rilassare la mente ed avere una maggiore capacità di gestione delle emozioni. Il Pilates invece ha uno scopo più riabilitativo, attraverso una serie di esercizi atti a correggere la postura, ad aiutare chi ha problemi muscolari e articolari. In entrambe le attività, Pilates e Yoga il vero cardine è la respirazione, difatti nello Yoga la respirazione aiuta a rilassare corpo e mente, nel Pilates invece stimola la muscolatura profonda. Il pilates e lo yoga sono attività adatte a persone di qualsiasi età e con qualsiasi capacità.

E a Massa Lubrense Yoga e Pilates saranno proposte all’aperto in due posti meravigliosi.

Pilates Al Castello

Luglio 2022 – Ogni Lunedì di luglio Ore 19.00 Castello Dell’Annunziata – Pilates

Agosto 2022 – Ogni Lunedì di agosto Ore 19.00 (Dal 29 alle ore 18.30) Castello Dell’Annunziata – Sri Sri Yoga

Yoga Al Tramonto

Luglio 2022 – Ogni Giovedì di Luglio Ore 19.00 – Terrazza della Chiesa di Marciano – Yoga

Agosto 2022 – Ogni Giovedì di Agosto Ore 19.00 – (Dal 29 alle ore 18.30) Terrazza della Chiesa di Marciano – Yoga

Informazioni e prenotazioni – Pro Loco Massa Lubrense – 081.533.90.21

