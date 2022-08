Jova Beach Party 2022: Jovanotti in concerto sulla spiaggia di Castel Volturno

Jovanotti al Jova Beach Party 2022 - PH Facebook

Dopo lo straordinario successo del grande evento del 2019 con oltre 40 mila persone, il Jova Beach Party 2022 torna a Castel Volturno per due imperdibili grandi feste in riva al mare sulla Spiaggia del Lido Fiore Flava Beach

Jovanotti ritorna a Castel Volturno, dopo il grande successo del 2019, con due nuovi concerti in programma il 26 e 27 agosto 2022 sulla spiaggia del Flava Beach.

Jovanotti porterà il suo Jova Beach Party 2022 a Castel Volturno, un grande show dal vivo che dura tutta la giornata con scene di folla “oceanica” che si diverte così come sta succedendo nelle tappe precedenti di questo straordinario tour.

Il Jova Beach Party 2022 è un evento unico

Il Jova Beach Party 2022 un concept unico con ogni serata diversa dalle altre e ogni party è unico. Ogni volta è diversa la line up degli ospiti, e diverso il set e Lorenzo sarà in console e con la band e con diversi ospiti nazionali e internazionali che impreziosiscono ciascuna data. Una straordinaria megafesta sulla spiaggia con un DJ pazzesco.

Tutto perfettamente organizzato al Jova Beach Party anche per la gastronomia e per il riciclo del materiale: in viaggio nelle varie località con ci saranno alcuni selezionati food truck che proporranno ricette accurate di cibi semplici e sostenibili a prezzi popolari. Non ci sarà la distribuzione dell’acqua nelle bottigliette di pet e l’acqua sarà disponibile in vendita solo in lattine di alluminio e gratuitamente potrà essere consumata attraverso le borracce.

Il Jova Beach Party sarà una grande festa in cui dalle 13:30 partiranno le attività nelle varie aree realizzate in collaborazione con i partner: si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare ecc. Ci saranno tre aree:

SBAM STAGE è il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte.

KONTIKI STAGE al centro della spiaggia, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal mediterraneo.

MAIN STAGE è il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live e DJ set ogni volta diverso. Lorenzo come nel 2019 sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte.

Biglietti Jova Beach Party a Castel Volturno 📆 Quando : 26 e 27 agosto 2022

: 26 e 27 agosto 2022 📍 Dove: Lido Fiore Fava Beach a Castel Volturnlo

Lido Fiore Fava Beach a Castel Volturnlo 🎟 Biglietti: a partire da 65€ – Acquistali su Ticketone

Maggiori informazioni – Jova Beach Party – Facebook

