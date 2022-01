La mostra Salvador Dalì – Luce, i Tesori del Maestro a Vico Equense

Nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense una bella mostra con opere preziose del Maestro catalano in esposizione secondo un percorso “unconventional” rispetto alle tradizionali mostre.

Fino al 30 aprile 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, oggi Museo Mineralogico Campano, sarà possibile visitare la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí.

A Vico Equense circa 70 straordinari monili in mostra con le sculture in oro e diamanti, quelle in argento e i DalÍ d’Or, oggetti di uso comune realizzati in oro e poi anche due opere museali: Omaggio alla moda e La Nobiltà del Tempo, una delle realizzazioni più famose del genio del Surrealismo.

Nella splendida cornice dell’ex convento del XVII sec. di Vico Equense, oggi Museo Mineralogico Campano una speciale mostra con anche i preziosi del maestro catalano presentati secondo un percorso “unconventional” rispetto alle tradizionali mostre curato dalla The Dalì Universe.

I preziosi realizzati dal grande Maestro Catalano

La mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro ha come vero protagonista la luce dell’oro che Dalí amò profondamente, considerandolo celebrazione dell’anima e segno di purezza, che riflette la straordinaria bellezza del territorio che li ospita.

Tra i 70 i pezzi in mostra ci saranno sculture in oro e diamanti, quelle in argento e i DalÍ d’Or, oggetti di uso comune realizzati in oro. La mostra si terrà nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense grazie alla Pro Loco che accoglierà i visitatori per permettergli di vivere un’esperienza unica.

La direzione artistica di Roberto Pantè mostrerà un Salvador Dalì meno noto al grande pubblico, “il Dalì scultore e raffinato esteta, sempre alla ricerca di nuove vie e nuove forme che potessero esprimere la propria creatività”.

Salvador DalÍ – Luce, i Tesori del Maestro : prezzi, orari e date

Quando: fino al 30 aprile 2022

fino al 30 aprile 2022 Dove: Istituto della Ss Trinità e Paradiso, Viale della Rimembranza n.1 Vico Equense (NA)

Istituto della Ss Trinità e Paradiso, Viale della Rimembranza n.1 Vico Equense (NA) Orari : dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 – chiusura biglietteria e ultimo ingresso ore 17

: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 – chiusura biglietteria e ultimo ingresso ore 17 Prezzo biglietto: dai 5 ai 9 euro

dai 5 ai 9 euro Contatti e informazioni: sito ufficiale Dalì – Luce. I Tesori del Maestro info e prenotazioni info@daliavicoequense.it

