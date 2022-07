Agorà San Sebastiano al Vesuvio: cinema all’aperto e spettacoli nel grande Parco Urbano

@phoebezzf

Tanti film all’aperto nella grande arena del parco urbano di San Sebastiano al Vesuvio con 500 posti a sedere e film a soli 4 €. In alcune serate anche spettacoli

Dall’8 luglio al 4 settembre 2022 nel grande Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio si terrà la rassegna estiva Agorà – San Sebastiano al Vesuvio che propone film, concerti, spettacoli ed eventi nel grande Parco urbano di via Panoramica. Una manifestazione a cura di Red Carpet e Comune di San Sebastiano in collaborazione con la Regione Campania.

Il grande Parco urbano di via Panoramica, che dispone di oltre 500 comodi posti a sedere, proporrà ogni sera un evento particolare e da non perdere.

Per quanto riguarda i film all’aperto inizieranno alle ore 21,15 e il biglietto costa 4 euro (acquistabile in biglietteria) o 3,50 fino a 12 anni e over 70. Info biglietti eventi: agorasansebastiano@gmail.com

Agorà San Sebastiano al Vesuvio – eventi di luglio 2022

Il programma delle proiezioni di luglio 2022 – In alcuni giorni spettacoli o concerti

8 luglio 2022 – “Una vita in fuga” di e con S. Penn ore 21,15.

9 luglio 2022 – Tre piani di N. Moretti

10 luglio 2022 – House of Gucci di R. Scott

11 luglio 2022 – Spencer di Larrain

12 luglio 2022 – Ennio di G. Tornatore

13 luglio 2022 – spettacolo – Canzoni con Maurizio De Giovanni e il musicista Marco Zurzolo

14 luglio 2022 – spettacolo – Paolo Caiazzo, “Terroni si nasce”.

15 luglio 2022 – Il bambino nascosto di R. Andò,

16 luglio 2022 – C’mon di M. Mills

17 luglio 2022 – Qui rido io di M. Martone

18 luglio 2022 – Una famiglia vincente di R. M. Green

19 luglio 2022 – Corro da te di R. Milani

20 luglio 2022 – Finale a sorpresa di M. Cohn

21 luglio 2022 – E’ stata la mano di Dio di P. Sorrentino

22 luglio 2022 – spettacolo – Ballanza – Concerto di Carlo Faiello dal titolo Ballanza

23 luglio 2022 – Nostalgia di M. Martone

24 luglio 2022 – Belfast di K. Branagh

25 luglio 2022 – Mulholland Drive di D. Lynch -versione originale

26 luglio 2022 – La cena perfetta di D.Minnella

27 luglio 2022 – Freaks out di M. Mainetti

28 luglio 2022 – Licorice Pizza di P. T. Anderson

29 luglio 2022 – spettacolo -Francesco Cicchella in “Diffidate dalle imitazioni – Show”.

30 luglio 2022 – Madres paralelas di P. Almodovar

31 luglio 2022 – Aria ferma di L. Di Costanzo

Maggiori informazioni – Agorà San Sebastiano al Vesuvio

