Pizzeria Diametro 3.0: materie prime regionali ed impasti lievitati per più di 24h per una nuova dimensione di pizza

A Casoria c’è un’idea di pizza innovativa

Per la Pizzeria Diametro 3.0 il concetto di innovazione si chiama “dimensione”. Molti abusano del termine innovazione. Ma la parola giusta è “dimensione”. Li identifichiamo il cambiamento, il percorso che va verso un nuovo stato della materia e del luogo in cui la assapori con 2 forni e tanto spazio esterno attrezzato per gustarsi in armonia una pizza che a Casoria mancava. Andiamo subito al dunque…

Tra le più vendute (e fotografate): Ragùtella: Ragù napoletano completo di tracchiulella sfilacciata e provola, con burrata all’uscita dal forno. Perla Nera: Crema di tartufo nero, provola, speck e burrata in esplosione. Vesuvio: Pesto di basilico, provola affumicata, pomodorini gialli del Piennolo, salsiccia e bocconcini di bufala.

Per l’impasto (e scusate se è poco) una miscela di farine semi integragli per dare alla pizza il massimo della digeribilità. E qui la digeribilità esiste davvero eh! L’impasto non regge da solo il confronto, ma ha bisogno delle altre materie prime nascoste e scovate nella nostra Regione.

Una “chicca” della casa è la Pizza Diametro 3.0: Cornicione ripieno di ricotta e menta. Al centro guanciale croccante, provola e scaglie di caciocavallo. Inoltre ci sono alcune proposte del nuovo menù. Mr. Green: Crema di zucchine, pancetta croccante, fuori di zucca e fonduta di pecorino romano. Montanara Italy: Montanara fritta e asciugata al forno, rucola selvatica, pomodorino datterino rosso e datterino giallo semidry carbone e stracciata di bufala.

E chi proprio non riesce a fare a meno della dieta.. Base fior di latte, bresaola IGP, pesto di rucola artigianale e stracchino. Fresca, leggera e proteica. Per dirla in poche parole la voglia di dare una dimensione nuova al sapore la si può toccare con mano, anzi meglio, provare con il palato…

Se desideri dare uno sguardo al menù clicca qui. Da Pizzeria Diametro 3.0 a Casoria si è tra amici, si entra in una confort zone serena e pacata. Lo staff impeccabile e la disponibilità completano e ti aiutano negli abbinamenti.

Informazioni

Sede Traversa Via Michelangelo, 9/11 – 80026 Cas oria

Orari: 18:00 – 23:00 tutti i giorni

Tel: 081 014 3001

Sito, Facebook, Instagram

