Estate Blu 2022: sempre tanti eventi a Piano di Sorrento

Ph Annamaria Vinaccia

Sempre tanti eventi a Piano di Sorrento per la bella estate in penisola sorrentina con tanti spettacoli di musica, teatro e danza fino a settembre con Estate Blu 2022…davanti al golfo di Surriento.

Anche quest’anno il Comune di Piano di Sorrento ha varato un ricco programma di eventi estivi che si stanno svolgendo nei grandi spazi affacciati sul mare di Villa Fondi o in altri bei luoghi di Piano di Sorrento. La rassegna di eventi culturali ed artistici, presenta molti spettacoli di musica, teatro e danza per il mese di agosto e per quello di settembre 2022 e si chiama Estate Blu 2022…davanti al golfo di Surriento.

Di seguito alcuni eventi dei prossimi eventi

Giovedì 18 agosto – Piazza Cota – ore 21:00 – Piano cabaret presenta: Spettacolo con Rosalia Porcaro – in collaborazione con la Proloco di Piano di Sorrento

Venerdì 19 agosto – Villa Fondi – ore 20:30 – “Note da Oscar” – Concerto di colonne sonore di film celebri – Ensemble con: Soprano, clarinetto, flauto, pianoforte, 2 violini, violoncello – a cura del M. Emanuele Marigliano con Italia Fiorentino

Sabato 20 agosto – Villa Fondi – ore 20:30 – Rosanna Spagnuolo presenta: “Acquerello Napoletano” – viaggio nel variegato mondo della cultura napoletana – musica, balli, poesia, canzoni – ideato e diretto sa Rosalba Spagnuolo

Domenica 21 agosto – Oratorio San Nicola Via S. Margherita – ore 19.30 – Presentazione del libro “I racconti del lunedì” vol. IV – di Ciro Ferrigno e del CD di canzoni inedite a cura di Annabella Severi e Francesco Iovine – intermezzo musicale

Domenica 21 agosto – Villa Fondi – ore 20:30 – AIFO Gruppo Penisola Sorrentina – Associazione italiana Amici di Raul Follerau in occasione del 60° anno dalla fondazione, presentano: Spettacolo di recitazione, canzoni e danza

Lunedì 22 agosto – Campetto Parrocchiale Mortora – ore 20:30 “Cine…Piano” – Proiezione Film: Cartone animato ” Encanto” – a cura del Teatro delle Rose

Martedì 23 agosto – Piazza Cota – ore 21:00 – Piano Cabaret presenta: Spettacolo con Peppe Iodice – in collaborazione con la Proloco di Piano di Sorrento

Mercoledì 24 agosto – Campetto Parrocchiale Mortora – ore 20:30 – “L’Appetito vien leggendo” – VII edizione – Storie dal mondo “Alla ricerca della valle incantata e i Racconti degli Indiani Winnebago” – letture, spettacolo e Laboratori interattivi sulla cultura dei popoli del mondo – a cura dell’Ass. Voli Pindarici

Giovedì 25 agosto – Piazza Cota – ore 21:00 – “Le sirene partenopee… tre voci nella notte Mediterranea” : Concerto di Monica Sarnelli

Venerdì 26 agosto – Villa Fondi – ore 20:30 – VIII ed. Penisola Sorrentina Festival – Piano Jazz… e dintorni – presenta: Mirko Gisonte in Trillogy tour 2022 – organizzazione e direzione artistica a cura dell’Ass. Sorrento Jazz

Sabato 27 agosto – Piazza Cota – ore 21:00 – Claudston in concerto. ritmi latino – americani

Domenica 28 agosto – Villa Fondi – ore 20:30 – L’ASD “On Broadway” Musical Theatre & dance presenta: “Anastasia” – Il Musical – regia di Eleonora Di Maio

Lunedì 29 agosto – Campetto Parrocchiale Mortora – ore 20:30 “Cine…Piano” – Proiezione Film: “Qui rido io” con Toni Servillo – a cura del Teatro delle Rose

Gli eventi di settembre 2022

Da Giovedi 1 a Giovedi 15 Settembre , Terrazza di Villa Fondi – Ore 20.30 “I Concerti di Villa Fondi” – Festival pianistico e di Musica da Camera – 2* Edizione 2022 – con il Patrocinio del MIC Ministero della Cultura – a cura dello S.C.5. Società Concerti Sorrento – Direzione Artistica: Paolo Scibilia, Martedi 6 Villa Fondi – Ore 18.30 – 7 Arti – Accarezziamo la Bellezza & Drink Beauty – Drink show e premiazione dei contest – a cura delle Associazioni Culturali “Share & “Bere Consapevole”

Sabato 10 – Villa Fondi – Ore 20.30 – Scuola di danza Mariella Romano “Dance Studio” presenta: Spettacolo di danza.

Venerdì 16 – Villa Fondi – Ore20.30 – Presentazione del libro “La costiera dell’incanto – Storia della costiera sorrentina” di F. R. Esposito – a cura dell’Unitrè Piano di Sorrento

Sabato 17 – Villa Fondi – Ore 20,30 – Emozioni a confronto – X Edizione – Evento a mostra d’arte contemporanea – a cura dell’Associazione Ars Harmonia Mundi,

Venerdì 23 – Villa Fondi – Ore 20,00 spettacoli di danza e moda: “Danzando sul mare”

Maggiori informazioni – Comune di Piano di Sorrento

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.