Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dal 22 al 28 agosto 2022

Ancora cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 22 al 28 agosto 2022 a Napoli e nelle vicinanze

Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 22 al 28 agosto 2022. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte 2022: a Napoli il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

Prezzo 5 euro (film) – Ogni giorno fino all’11 settembre si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS, in via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli nei Quartieri Spagnoli Estate a Corte che presenta oltre quaranta titoli tra i film premiati nei principali festival internazionali e incontri con registi e attori.

Estate a Corte – Napoli

Lunedì 22 agosto – FLEE (Flugt) (Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, 2021, 89’) di Jonas Poher Rasmussen

Martedì 23 agosto – IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA (Gûzen to sôzô / Wheel of Fortune and Fantasy) (Giappone, 2021,121’) di Ryûsuke Hamaguchi

Mercoledì 24 agosto – SETTEMBRE (Italia, 2022, 110’) di Giulia Steigerwalt

Giovedì 25 agosto – QUI RIDO IO (Italia/Spagna, 2021, 133’) di Mario Martone

Venerdì 26 agosto – ARIAFERMA (Italia/Svizzera, 2021, 117’) di Leonardo Di Costanzo

Sabato 27 agosto – ENNIO (Italia/Belgio/Cina/Giappone, Paesi Bassi, 2021, 156’) di Giuseppe Tornatore

Domenica 28 agosto – HOUSE OF GUCCI (USA/Canada, 2021, 158’) di Ridley Scott

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto da Foqus

Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema all’aperto nel grande Parco Urbano

Prezzo 4 euro (film) – Ogni giorno fino al 4 settembre nel grande Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio si terrà la rassegna estiva Agorà – San Sebastiano al Vesuvio con film, ma anche concerti e spettacoli nel grande Parco urbano di via Panoramica che dispone di oltre 500 comodi posti a sedere.

Agorà – San Sebastiano al Vesuvio

22 agosto 2022 – Licorice pizza – di P.T.Anderson

23 agosto 2022 – E’ stata la mano di Dio – di P.Sorrentino

24 agosto 2022 – Il ritratto del duca – di R. Micheli

25 agosto 2022 – Il capo perfetto – di Leon De Aranoa

26 agosto 2022 – Nostalgia – di M. Martone

27 agosto 2022 – Diabolik – di Manetti Bros

28 agosto 2022 – French Dispatch – di W.Anderson

Maggiori informazioni – Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema

Fresko Film 2022 a Portici: i film all’aperto nel centro della città

Prezzo 3,50 euro – Tante serate per Fresko Film 2022 a Portici per la rassegna di cinema all’aperto si tiene anche quest’anno nei grandi spazi all’aperto dell’Istituto comprensivo da Vinci-Comes al Viale Bernini, con inizio delle proiezioni alle 21.00 e apertura botteghino alle 20,30 Questa settimana i film sono:

Fresko Film 2022 – Portici

lunedì 22 agosto – Assassinio sul Nilo

martedì 23 agosto – Spencer

mercoledì 24 agosto – Spencer

giovedì 25 agosto – Il capo perfetto

venerdì 26 agosto – Il capo perfetto

sabato 27 agosto – Tre piani

domenica 28 agosto – Tre piani

Maggiori informazioni – Fresko Film

