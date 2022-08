Estate a Corte 2022: a Napoli il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

© Foqus

Per tutto agosto e parte di settembre ci sarà una bella rassegna di film all’aperto di sera nella Fondazione Quartieri Spagnoli FOQUS con tante proiezioni e incontri con i protagonisti del grande schermo

Da fine luglio e fino all’11 settembre 2022 nel grande cortile della Fondazione Quartieri Spagnoli FOQUS si terrà la rassegna di cinema all’aperto Estate a Corte 2022 che presente tanti grandi film e incontri con i protagonisti del grande schermo ogni sera alle 21 con ingressi a soli 5 euro.

Estate a Corte 2022 arriva dopo l’appassionante parentesi del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, ed è curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio.

Quaranta grandi film ma anche incontri con registi e attori

Un evento da non perdere che si svolge all’aperto nella Corte dell’Arte di FOQUS, in via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli nei Quartieri Spagnoli e presenta oltre quaranta titoli in cartellone, tra i film premiati nei principali festival internazionali. In programma i film dei migliori registi italiani, da Paolo Sorrentino a Mario Martone, da Roberto Andò a Giuseppe Tornatore, ai Manetti Bros, ma anche stranieri, come Pedro Almodóvar e Ridley Scott.

Non mancheranno anche degli incontri con i protagonisti del grande schermo e tra i vari appuntamenti ci saranno il 3 agosto il regista Alessandro Giglio e gli attori Gianluca Di Gennaro e Giovanni Esposito del film Black Parthenope o, il 26 agosto con Leonardo Di Costanzo, regista di Ariaferma, vincitore di due David di Donatello.

Estate a Corte 2022 – programma di Agosto 2022

Lunedì 1 agosto – UN EROE (Ghahreman / A Hero) (Francia/Iran, 2021, 127’) di Asghar Farhadi

Martedì 2 agosto – LEONORA ADDIO (Italia, 2022, 90’) di Paolo Taviani

Mercoledì 3 agosto – BLACK PARTHENOPE (Italia/Spagna, 2021, 82’) di Alessandro Giglio

Giovedì 4 agosto – IL BAMBINO NASCOSTO (Italia/Francia, 2021, 110’) di Roberto Andò

Venerdì 5 agosto – L’ARMINUTA (Italia, 2021, 110’) di Giuseppe Bonito

Sabato 6 agosto – DIABOLIK (Italia, 2021, 133’) di Marco Manetti e Antonio Manetti

Domenica 7 agosto – DUNE (USA/Canada, 2021, 155’) di Denis Villeneuve

Lunedì 8 agosto – DUNE (USA/Canada, 2021, 155’) di Denis Villeneuve

Martedì 9 agosto – DRIVE MY CAR (Doraibu mai kâ) (Giappone, 2021, 179’) di Ryûsuke Hamaguchi

Mercoledì 10 agosto – È ANDATO TUTTO BENE (Tout s'est bien passé) (Francia/Belgio, 2021, 113’) di François Ozon

Giovedì 11 agosto – FULL TIME – AL CENTO PER CENTO (À plein temps) (Francia, 2021, 88’) di Eric Gravel

Venerdì 12 agosto – IL COLLEZIONISTA DI CARTE (The Card Counter) (USA/UK/Cina/Svezia, 2021, 112’) di Paul Schrader

Sabato 13 agosto – SPENCER (UK/Germania/USA/Cile, 2021, 117’) di Pablo Larraín

Domenica 14 agosto – MADRES PARALELAS (Spagna/Francia, 2021, 123’) di Pedro Almodóvar

Lunedì 15 agosto – MADRES PARALELAS (Spagna/Francia, 2021, 123’) di Pedro Almodóvar

Martedì 16 agosto – FRANCE (Francia/Germania/Italia/Belgio, 2021, 133’) di Bruno Dumont

Mercoledì 17 agosto – ONE SECOND (Yi miao zhong) (Cina/Hong Kong, 2021, 104’) di Zhang Yimou con Zhang Yi,

Giovedì 18 agosto – PETITE MAMAN (Francia, 2021, 73’) di Céline Sciamma

Venerdì 19 agosto – ATLANTIS (Ucraina, 2019, 108') di Valentyn Vasyanovych

Sabato 20 agosto – THE FRENCH DISPATCH (USA/Germania, 2021, 108’) di Wes Anderson

Domenica 21 agosto – LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY (USA/Messico/Canada, 2021, 150’) di Guillermo Del Toro

Lunedì 22 agosto – FLEE (Flugt) (Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, 2021, 89’) di Jonas Poher Rasmussen

Martedì 23 agosto – IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA (Gûzen to sôzô / Wheel of Fortune and Fantasy) (Giappone, 2021,121’) di Ryûsuke Hamaguchi

Mercoledì 24 agosto – SETTEMBRE (Italia, 2022, 110’) di Giulia Steigerwalt

Giovedì 25 agosto – QUI RIDO IO (Italia/Spagna, 2021, 133’) di Mario Martone

Venerdì 26 agosto – ARIAFERMA (Italia/Svizzera, 2021, 117’) di Leonardo Di Costanzo

Sabato 27 agosto – ENNIO (Italia/Belgio/Cina/Giappone, Paesi Bassi, 2021, 156’) di Giuseppe Tornatore

Domenica 28 agosto – HOUSE OF GUCCI (USA/Canada, 2021, 158’) di Ridley Scott

Lunedì 29 agosto – A CHIARA (Italia/Francia, 2021, 121’) di Jonas Carpignano

Martedì 30 agosto – ONDE RADICALI (Italia, 2021, 72’) di Gianfranco Pannone

Mercoledì 31 agosto – È STATA LA MANO DI DIO (Italia/USA, 2021, 130’) di Paolo Sorrentino

Estate a Corte 2022 ai Quartieri Spagnoli: prezzi, orari e date

Quando: ogni giorno fino all’11 settembre 2022

ogni giorno fino all’11 settembre 2022 Dove: Corte dell’Arte di FOQUS, in via Portacarrese a Montecalvario, 69 Napoli

Corte dell’Arte di FOQUS, in via Portacarrese a Montecalvario, 69 Napoli Orari : Apertura ore 20:00 – Inizio proiezioni ore 21:00

: Apertura ore 20:00 – Inizio proiezioni ore 21:00 Prezzo biglietto: € 5,00

€ 5,00 Contatti e informazioni: Bar Ristorante e Pizzeria a cura di Quore- Servizi e Accesso per disabili – Parcheggio interno gratuito per bike e scooter Fondazione FOQUS

