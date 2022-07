Festival del Cinema spagnolo a Napoli nel cortile della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli

foqus foto di repertorio

Nella Corte dell’Arte del cinquecentesco palazzo della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli si terrà la 15ª edizione del Festival del cinema spagnolo

Nell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, all’interno della Corte dell’Arte, si terrà, dal 22 al 29 luglio 2022, la tappa napoletana della 15ª edizione del Festival del cinema spagnolo.

La Corte dell’Arte è la grande area all’aperto per eventi dal vivo nel chiostro del palazzo del cinquecento nel cuore del centro storico di Napoli, e ospiterà stavolta il Festival del Cinema spagnolo, fondato 15 anni fa da Exit Media. A soli 5€ a proiezione tanti film di qualità dell’ultimo cinema spagnolo e latinoamericano in versione originale sottotitolata in italiano, con titoli inediti e anteprime nazionali assolute.

Tanti film di qualità ai quartier spagnoli

Tanti titoli di qualità in questa edizione tra cui “Buñuel, un cineasta surrealista” di Javier Espada presentato a Cannes, “Hugo in Argentina” di Stefano Knuchel, sugli anni argentini di Hugo Pratt, creatore di Corto Maltese e poi “Alcarràs” di Carla Simón vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino e tanti altri splendidi film.

Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolata in italiano e ogni serata costa 5 euro.

Festival del Cinema spagnolo a Napoli – programma

venerdi 22 luglio ore 21.30 – VICTORIA ABRIL RICEVE IL PREMIO CUORE DI NAPOLI E PRESENTA TERNOSECCO DI GIANCARLO GIANNINI (ITA 1987 – 110 min)

– VICTORIA ABRIL RICEVE IL PREMIO CUORE DI NAPOLI E PRESENTA TERNOSECCO DI GIANCARLO GIANNINI (ITA 1987 – 110 min) sabato 23 luglio ore 21.30 – EL BUEN PATRÓN DI FERNANDO LEÓN DE ARANOA SPA 2021 – 120 mn

– EL BUEN PATRÓN DI FERNANDO LEÓN DE ARANOA SPA 2021 – 120 mn domenica 24 luglio ore 21.30 – HUGO IN ARGENTINA DI STEFANO KNUCHEL SVI 2021 – 97 mn Preceduto da un messaggio del regista

– HUGO IN ARGENTINA DI STEFANO KNUCHEL SVI 2021 – 97 mn Preceduto da un messaggio del regista lunedi 25 luglio ore 21.30 – SEIS DÍAS CORRIENTES – DI NEUS BALLÚS – SPA 2021 – 85 mn Preceduta da un messaggio della regista

– SEIS DÍAS CORRIENTES – DI NEUS BALLÚS – SPA 2021 – 85 mn Preceduta da un messaggio della regista martedi 26 luglio ore 21.30 – ALCARRÀS – DI CARLA SIMÓN SPA/ITA 2022 – 120 mn Orso d’Oro alla Berlinale 2022

– ALCARRÀS – DI CARLA SIMÓN SPA/ITA 2022 – 120 mn Orso d’Oro alla Berlinale 2022 mercoledi 27 luglio ore 21.30 – GOFFREDO FOFI PRESENTA – BUNUEL, UN CINEASTA SURREALISTA DI JAVIER ESPADA SPA 2021 – 90 mn ANTEPRIMA

– GOFFREDO FOFI PRESENTA – BUNUEL, UN CINEASTA SURREALISTA DI JAVIER ESPADA SPA 2021 – 90 mn ANTEPRIMA giovedi 28 luglio ore 21.30 – COMPETENCIA OFICIAL DI MARIANO COHN E GASTÓN DUPRAT SPA/ARG 2021 – 114 mn

COMPETENCIA OFICIAL DI MARIANO COHN E GASTÓN DUPRAT SPA/ARG 2021 – 114 mn venerdi 29 luglio ore 21.30 – EL ANGEL EXTERMINADOR – DI LUIS BUNUEL MEX 1962 – 90 mn

Biglietto Unico 5 € – Tutti i film sono proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano.

