Ferrovie in Miniatura al Museo Ferroviario di Pietrarsa: la III Edizione

A settembre arriva la III edizione della fiera Ferrovie in Miniatura al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Contenuto sponsorizzato

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre 2022 torna al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa la fiera Ferrovie in Miniatura. La Fiera del modellismo ferroviario è alla sua terza edizione nel territorio partenopeo. Organizzata in collaborazione con la FIMF, la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, sarà ospitata negli spazi e saloni del museo.

Durante la fiera sarà possibile partecipare ai workshop dedicati al modellismo ferroviario e ammirare i grandi plastici in movimento. Per i più appassionati sarà allestita un’area didattica per “giocare con i trenini”.

Ferrovie in Miniatura, la mostra e gli orari

La fiera Ferrovie in Miniatura sarà al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa dal 2 al 4 settembre 2022 con i seguenti orari: dalle 10:00 alle 19:00

Nell’ambito della manifestazione sarà possibile visitare la mostra temporanea “Treni fra Arte, Grafica e Design”, una collezione di manifesti, stampe, litografie, arredi eleganti di treni di lusso, dall’Orient Express alla Wagon Lits o il Settebello, e una ricostruzione di ambienti ferroviari d’epoca in tipico stile liberty, ospitata nella Galleria delle Locomotive Elettriche del Museo.

Uno straordinario Museo Ferroviario affacciato sul golfo di Napoli

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra il mare ed il Vesuvio, possiede un’unica collezione di locomotive storiche ospitata negli antichi padiglioni dell’opificio borbonico che fu il più grande nucleo industriale dell’epoca e che ora ospita uno dei più grandi musei ferroviari in Europa. La punta di diamante del museo è la Locomotiva Bayard: una locomotiva della prima ferrovia in Italia tra Napoli e Portici, e i treni Reali.