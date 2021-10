Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dall’8 al 10 ottobre 2021

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo weekend dall’8 al 10 ottobre 2021 con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in musei, in parchi e possibili le visite guidate sempre con prudenza

Sempre tanti eventi in presenza rispettando le normative in vigore e con la massima prudenza. Tutto riaperto in città e nelle vicinanze tra musei, spettacoli e visite guidate e aperti anche i ristoranti e i cinema e se proprio ci va una buona pizza o una cena o un bel panino possiamo mangiarlo all’aperto o al chiuso distanziati o ordinarla presso i tanti locali che a Napoli fanno il anche delivery. Di seguito gli eventi a Napoli. Per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato venerdì. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di Green pass.

Gli altri eventi del weekend dall’8 al 10 ottobre 2021

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend dall’8 al 10 ottobre 2021

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dall’8 al 10 ottobre 2021

Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dall’8 al 10 ottobre 2021

4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dall’8 al 10 ottobre 2021

Gli eventi da non perdere a Napoli nel weekend

Open House Napoli 2021: visite guidate gratuite in 130 straordinari luoghi a Napoli

Il 9 e 10 ottobre 2021 ritorna, per la terza edizione, Open House Napoli 2021 il grande festival globale dell’architettura e del design, completamente gratuito, che in un unico weekend permetterà di visitare tantissimi luoghi straordinari. Open House Napoli

Domenica di Carta con eventi e visite gratuite nelle Biblioteche e negli Archivi di Stato

Anche a Napoli e in Campania domenica 10 ottobre 2021 saranno aperti questi straordinari luoghi di cultura, alcuni in via del tutto eccezionale come il Complesso dei Girolamini e la sua bellissima biblioteca chiusi per lavori. Domenica di Carta

Torna a Napoli il Lezioni di Storia Festival con incontri tutti gratuiti

Dal giovedì 7 a domenica 10 Ottobre 2021 ritorna a Napoli il Lezioni di Storia Festival con 45 incontri in presenza e in streaming tutti gratuiti con ben 53 relatori Lezioni di Storia Festival

Giochi a Regola d’arte: visite per bambini curiosi tra i musei più belli di Napoli

Ritorna Giochi a Regola d’arte l’evento che propone una serie di appuntamenti ludico culturali, per bambini dai 7 ai 12 anni, tra i musei più belli di Napoli. Prossimo Castel Sant’Elmo – Disegno a Castello – Domenica 9 ottobre. Giochi a Regola d’arte

Festa della Birra a Napoli all’Edenlandia per due weekend

Quattro giorni dedicati alla Festa della Birra all’Edenlandia su due weekend con ingresso gratuito al parco dei divertimenti, giostre a 2 o 3 euro e atmosfere dell’Oktoberfest Festa della Birra

Aperture serali il venerdì al Museo di Capodimonte a Napoli

Da venerdì 1 ottobre 2021 al Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà possibile visitare le mostre in corso e le grandi collezioni al prezzo ridotto di 2 euro dalle ore 19.30 Aperture serali a Capodimonte

A Napoli Sicut Sagittae, il festival di musica barocca nel centro storico

Alla Domus Ars la VI edizione del Festival di Musica Barocca Sicut Sagittae con Sei interessanti concerti fino al giorno 8 ottobre 2021 a Napoli. Sicut Sagittae

Inizia il Napoli Jazz Fest 2021 al Vomero con tanti interessanti concerti dal vivo

Quattro concerti dal vivo di ottimo livello e da non perdere a Napoli per il Napoli Jazz Fest 2021 a ottobre 2021. Prossimo Sabato 9 Ottobre Napoli Jazz Fest 2021

Tennis Napoli Cup: torna sul lungomare di Napoli il grande Tennis Internazionale

Dal 3 al 10 ottobre 2021 il Tennis Club Napoli ospiterà la Tennis Napoli Cup, un torneo internazionale. Ben otto giorni di emozionanti gare sui campi del lungomare gratuite fino a venerdì 8 ottobre 2021 e poi, per i due giorni di finali, il 9 e il 10 ottobre 2021 si pagherà solo 10 euro. Tennis Napoli Cup

CONCertosa le orchestre giovanili alla Certosa e Museo di San Martino

Tre straordinari appuntamenti nella Certosa di San Martino con le orchestre giovanili napoletane quali Scalzabanda, Maestri di Strada, Sanitansamble e la Piccola Orchestra di Forcella. 3 – 9 – 17 ottobre 2021,Ritorna CONCertosa

Una settimana di festa a Sorrento e nel mondo con “Sorrento Gnocchi Day”

Una grande festa dal 7 al 10 ottobre 2021 a Sorrento ma anche nel resto del mondo, per celebrare gli gnocchi che sono un po piatto tipico della bellissima penisola Sorrento Gnocchi Day”

Serenè, una webserie musicale girata a Napoli

Tutta girata a Napoli, con puntate a Sorrento e Portici, Serenè, la prima webserie musicale italiana diretta da Brando Improta che vede anche la partecipazione di Massimo Carrino e Niko Mucci. E, a breve, la vedremo online Serenè,

50 Top Pizza 2021: le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche quest’anno 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania. la classifica di 50 Top Pizza 2021,

Iginio Massari apre una pasticceria a Napoli

Il famoso e pluridecorato pasticciere Iginio Massari, tra i migliori Maestri Pasticceri italiani, protagonista di puntate spettacolari a MasterChef ha aperto un punto vendita a Napoli alla Stazione Centrale Iginio Massari apre a Napoli

Il Senso del Sacro mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino

E’ alla sua quarta edizione la Mostra d’Arte Contemporanea ”Il Senso del Sacro – L’infinito nel frammento” che si terrà fino al 17 ottobre 2021 nell’ambito delle manifestazioni per il Santo Patrono. Il Senso del Sacro

Spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte nei weekend di ottobre

In tutti i weekend di Ottobre 2021 ci saranno spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte per conoscere la vera storia di una famosa fiaba il Gatto con gli stivali Spettacoli gratis a Capodimonte

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

Durante la settimana sarà visitabile gratuitamente, con Green Pass, lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli che si trova nel centro storico Museo Anatomico dell’Università

La Mostra dei Gigli in miniatura a Barra in attesa del ritorno della storica festa

Fino al 10 ottobre 2021 nella storica chiesa S.S. Annunziata, nel cuore del centro storico del quartiere di Barra, in Corso Sirena n°265, si potrà vedere liberamente la dodicesima edizione, della Mostra dei gigli in miniatura. Mostra a Barra

Pino Daniele Alive, La mostra nel complesso di Santa Caterina a Formiello a Napoli

Una bella mostra a soli 5 euro fino al 31 dicembre 2021 “Pino Daniele Alive, La Mostra”, nello straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello, Pino Daniele Alive

Riapre al pubblico Città della Scienza a Napoli

Riapre al pubblico dal 14 settembre 2021, dal martedì alla domenica, 2021 Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo che si trova sul mare di Bagnoli. Città della Scienza

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 4 settembre al 9 ottobre

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 4 settembre a sabato 9 ottobre 2021, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

Sotto il segno di San Gennaro: 20 artisti per il Santo Patrono di Napoli

20 artisti napoletani che hanno decostruito e reinterpretato il potente culto iconografico di San Gennaro Una mostra gratuita da non perdere “Sotto il segno di San Gennaro

Le eccellenze enogastronomiche della Campania a Sorrento

In tutti i weekend a Villa Fiorentino a Sorrento le eccellenze enogastronomiche della Campania con degustazioni guidate, prodotti tipici e tanto altro Anche sabato 9 “Incontri di Vini e di Sapori

Open Air, il Teatro dei Piccoli nel parco dalla Mostra d’Oltremare

fino al 31 ottobre 2021 la rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli, nei weekend nella Mostra d’Oltremare: teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi Open Air, il Teatro dei Piccoli

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità

Riparte a Napoli il Miglio Sacro un vero tour di più di 3 ore alla scoperta delle straordinarie bellezze del Rione Sanità, un itinerario lungo un miglio – Sabato e domenica. Il Miglio Sacro

“Il Caos dentro”: una mostra su Frida Kahlo a palazzo Fondi a Napoli

Una grande mostra “Frida Kahlo – Il Caos dentro” a Napoli a Palazzo Fondi a via Medina fino al 9 gennaio 2022 per conoscere questa grande artista Frida Kahlo – Il Caos dentro

Taralli, Birra e visite serali alle Catacombe di San Gennaro a Napoli

Ripartono le Aperivisite, visite serali con Aperitivo nelle Catacombe di San Gennaro a Napoli con un weekend speciale 1,2 e 3 ottobre Visite serali nelle Catacombe di San Gennaro

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

Le Mostre da non perdere a Napoli e nelle vicinanze

Aperti in sicurezza i Musei sono ripartite tante grandi mostre in città e nelle vicinanze. Mostre da non perdere anche in suggestivi luoghi cittadini come chiese, gallerie d’arte ecc . Le mostre a Napoli

Visite tutti i giorni a Napoli all’Acquario in Villa Comunale completamente ristrutturato

Visite tutti i giorni, nella Villa Comunale di Napoli, completamente rinnovato l’Acquario di Napoli nella stazione Zoologica l’Acquario di Napoli

Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale di Napoli

Aperto alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli con anche visite guidate al Giardino pensile si faranno ogni domenica. Visite guidate ai Giardini Pensili

Antonino Cannavacciuolo apre un ristorante a Vico Equense

Aperto in questi giorni Laqua Countryside il primo ristorante di Antonino Cannavacciuolo in Campania che si trova Ticciano, una frazione di Vico Equense in Penisola Sorrentina Antonino Cannavacciuolo

Visite al tramonto ed eventi nella Casina Vanvitelliana e agli altri parchi di Bacoli

Nei weekend si potrà visitare al tramonto la Casina Vanvitelliana del Fusaro e nella zona di Bacoli anche altri parchi dove si terranno vari eventi. Visite alla Casina e ai Parchi di Bacoli

“Campania Express” il treno diretto da Napoli a Pompei, Ercolano e Sorrento

Il treno diretto per Sorrento “Campania Express” con posti riservati, assistenza a bordo e in stazione, aria condizionata fermerà solo nelle località turistiche “Campania Express”

Le mostre da non perdere nel weekend a Napoli

Raffaello al Museo di Capodimonte: l’officina dell’artista

A Capodimonte fino al 24 ottobre prorogata la mostra Raffaello al Museo di Capodimonte: l’officina dell’artista. Una mostra sui restauri in corso. Raffaello a Capodimonte

Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il Museo Archeologico Nazionale

Ha riaperto in sicurezza il Gabinetto Segreto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli la zona del Museo con le sale ospitano i 250 reperti a soggetto erotico ritrovati durante gli scavi nelle città vesuviane. il Gabinetto Segreto del MANN

Al MANN di Napoli una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell’età del Bronzo

La Campania prima dei Greci e dei Romani: una nuova sezione del Museo Archeologico di Napoli apre mostrandoci circa 800 reperti con la storia della Campania prima dell’arrivo di Greci e Romani La Piana Campana, una terra senza confini”

Da Maradona a Genny: una mostra di Paolo La Motta al Museo di Capodimonte

L’arte contemporanea nel Museo di Capodimonte. Prorogata al 17 ottobre la nuova esposizione dal titolo “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”. Le opere di Paolo La Motta

Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli in mostra al Museo di Capodimonte

Prorogata al 24 ottobre Ben quattrocento opere, tra sculture, disegni e maquette di Santiago Calatrava, una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni e grande artista contemporaneo,. Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli

La mostra “Gladiatori” al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande e importante mostra dal titolo “Gladiatori” sarà al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli al 6 gennaio 2022. Una grande mostra con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana. “Gladiatori” al MANN

Claude Monet the Immersive Experience a Napoli

Fino al 20 ottobre la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Claude Monet a Napoli

La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

La Sirena Digitale è un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, canta canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, “Dodici volti nel volto”

Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli

Inaugurato sotto il decumano maggiore, a 35 metri di profondità, il Museo dell’Acqua un percorso particolarissimo di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani Museo dell’Acqua

Al Museo Filangieri biglietti a 3 € e il sabato a 5 €

Il Museo Filangieri di via Duomo ha riaperto e dal lunedì al venerdì si paga 3 euro il sabato 5 e con anche il Museo del Tesoro di San Gennaro solo 8 euro. Il Museo Filangieri.

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Le Pizzeria da provare a Napoli

Le paninerie da provare a Napoli e dintorni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata