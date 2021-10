Spettacoli gratuiti per bambini nel Cortile Monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte

In tutti i weekend di Ottobre 2021 ci saranno spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte per conoscere la vera storia di una famosa fiaba che invece è tratta da ‘Lu cunto de li cunti’ di Giambattista Basile

Nel Cortile Monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli per tutti i weekend di Ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle 18.00 si terranno dei simpatici spettacoli gratuiti per bambini organizzati dall’associazione MusiCapodimonte. Si potrà così assistere all’evento “Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali“, uno spettacolo liberamente tratto da ‘Lu cunto de li cunti’ di Giambattista Basile che è gratuito e consigliato per i bambini dai 4 ai 12 anni. L’evento sarà a cura di MusiCapodimonte e vedrà la partecipazione di Rodolfo Fornario, Antonella Quaranta, Luigi Leone per la scrittura, regia e maschere di Rodolfo Fornario.

La vera storia del Gatto con gli stivali

Partecipando all’evento si scoprirà che non sembra che il Gatto con gli stivali sia nato in Francia, dalle novelle Perrault. Scopriremo infatti che Il Gatto con gli stivali è nato a Napoli e si trova nella famosa raccolta Lu cunto de li cunti di Giambattista Basile. Infatti nel Pentamerone il Gatto vede la luce per la prima volta nella favola chiamata Cagliuso.

Ed è proprio questo gatto napoletano che MusiCapodimonte porterà nel cortile della Reggia per la messa in scena della Compagnia Arcoscenico. Uno spettacolo che esalta la parte ludica del Teatro, adoperando maschere, scene e costumi, coinvolgendo nel gioco teatrale il giovane pubblico che sarà chiamato a diventare parte attiva della storia.

Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria

Per partecipare nei weekend di ottobre allo spettacolo gratuito “ Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali” è necessaria la prenotazione obbligatoria .

è necessaria la . Inviare una mail a info.musicapodimonte@libero.it indicando il nome e cognome dei piccoli partecipanti e dell’adulto responsabile con un recapito telefonico oppure telefonare al numero 376 019 8121.

Nell’atto della prenotazione, ci si impegna a non prendere parte all’iniziativa in caso di febbre superiore ai 37.5°. Nel caso di condizioni meteo avverse lo spettacolo non si terrà. La comunicazione della cancellazione dell’evento avverrà attraverso la pagina FB Musicapodimonte.

L’associazione Musicapodimonte si impegna a far rispettare le norme sanitarie vigenti in termini di assembramento e disinfezione ad ogni spettacolo.

