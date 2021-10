4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dall’8 al 10 ottobre 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dall’8 al 10 ottobre 2021 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 9 ottobre – La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli

La chiesa di Santa Maria dei Miracoli è posta alla fine di Piazza dei Miracoli ed è una chiesa magnifica e ricca di opere. Costruita nel XVII fu assegnata ai padri Riformati Conventuali di San Lorenzo ma poi passò al Pio Monte della Misericordia a seguito alla soppressione dell’ordine religioso. Restaurata da Francesco Antonio Picchiatti e da Cosimo Fanzago. All’interno presenti numerose testimonianze artistiche di gran pregio di Andrea Malinconico, ma ci sono anche due tele di Andrea Vaccaro e di Luca Giordano, e sculture come il Crocifisso di Nicola Fumo e il San Giuseppe col Bambino in legno policromo, attribuito a Giuseppe Picano.

L’evento è curato dall’Associazione Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 16,45 Porta San Gennaro Napoli

: ore 16,45 Porta San Gennaro Napoli Contributo : 12 euro + donazione per Chiesa a partire da 3 euro

Contributo : 12 euro + donazione per Chiesa a partire da 3 euro
Organizzazione : Megaride Art Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria +39 348 114 9647 +39 081 194 65025 info@megarideart.com Obbligatoria Mascherina – Green Pass – Gruppo a Numero Chiuso

Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Megaride Art

Domenica 10 ottobre – L’antica Misenum ed il culto di San Sosio

Una bella passeggiata guidata alla scoperta dei siti dell’antica cittadina romana di Misenum il cui porto era sede della flotta più importante dell’impero romano: la Classis Misenensis. Il tour consetirà di approfondire alcuni aspetti della Misenum sacra con la storia di San Sossio, martirizzato in località Solfatara il 19 settembre del 305 d. C. con San Gennaro e altri martiri flegrei, e con la storia della caratteristica chiesa del porticciolo di Miseno. Si visiterà il Sacello degli Augustali, la chiesa di Santa Maria delle Grazie e San Sosio, la grotta della Dragonara ed il teatro romano e andremo alla ricerca delle residue tracce del porto romano.

L’evento è curato dall’Associazione culturale Misenum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. Gruppo ridotto con obbligo di mascherina e Green Pass

Appuntamento : Appuntamento ore 16.15 al sacello degli Augustali a Miseno

Contributo : Contributo: 10 euro p.p/ 5 euro da 17 a 10 anni/gratuito minori di 10 anni

Organizzazione : Associazione culturale Misenum – Prenotazione OBBLIGATORIA ai numeri ( dalle h 9.00 alle 19.30):328 6892886- 347 7776690 ( anche wapp), oppure con una mail indirizzata a misenum@libero.it indicando nome e numero di persone ed un recapito telefonico.

Maggiori informazioni: pagina ufficiale Associazione culturale Misenum

Domenica 10 ottobre – Trekking al Cratere di Montenuovo

Una passeggiata naturalistica all’Oasi di Montenuovo alla scoperta della formazione del più recente edificio vulcanico dei Campi Flegrei. Risaliremo fino alla cima del promontorio da cui si godrà dell’incantevole vista sui laghi Flegrei ed effettueremo l’intero giro del cratere. Nel corso dell’escursione saranno illustrati, oltre alle caratteristiche geologiche tipiche della zona Flegrea (osservazione della stratificazione di diversi materiali eruttivi ), i principali aspetti della macchia Mediterranea tramite l’indicazione delle principali specie botaniche presenti. Si raccomanda abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

L’evento è a cura dell’Associazione Culturale Napoli da Cima a fondo a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – Ore 9.45 ingresso Oasi Montenuovo in via Icaro.

Contributo : Contributo associativo 10€/persona – Soci 8 € – Bambini gratis fino a 12 anni; 5€ dai 13 ai 18 anni

Organizzazione : Associazione Culturale Napoli da Cima a fondo Info e prenotazioni: 3713196745 – info@napolidacimaafondo.org – l'escursione verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e con condizioni meteorologiche favorevoli

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Napoli da Cima a fondo

Sabato 9 e domenica 10 ottobre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro., Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L'appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall'emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

